Most igazán jelentős bírságot szabtak ki Balázsékra

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsának határozata értelmében több mint 11 millió forint bírságot kell fizetnie a Rádió 1-nek azért, mert a „Balázsék” egyik adása megsértette a klasszifikációs rendelkezéseket. A testület emellett újabb eljárást indított a műsorszám további két adásában elhangzottak miatt.

Megsértette a műsorszámok korhatár-kategóriába sorolására és sugárzási időpontjára vonatkozó törvényi előírásokat a „Balázsék” című műsorszám 2025. szeptember 16-án sugárzott adásával a Rádió 1.

A médiaszolgáltató a műsorszámot, amelyben intim masszázsgélt teszteltek a műsorvezetők, a lll. korhatár-kategóriában (tizenkét éven aluliaknak nem ajánlott) adta közre reggel 6 órai kezdettel, pedig azt a feldolgozott témára tekintettel a IV. korhatári kategóriába (tizenhat éven aluliaknak nem ajánlott) kellett volna sorolni és a besorolásnak megfelelően csak 21 óra után lehetett volna sugározni.

A jogsértés miatt a Médiatanács a Radio Plus Kft.-t 11 millió 150 ezer forint bírsággal sújtotta, és a jogsértés tényéről szóló közlemény közzétételére kötelezte, a médiaszolgáltató vezető tisztségviselőjére pedig 275 ezer forint bírságot rótt ki a jogsértés ismételtségére tekintettel.

 

Több mint 11 millió forintra bírságolták a Rádió 1-et
Fotó: Rádió 1

Ugyanezen ülésén a testület a médiaszolgáltatóval szemben újabb eljárás indításáról is döntött annak megállapítása iránt, hogy megfelelő volt-e a „Balázsék” 2025. október 14-én és 16-án sugárzott adásainak klasszifikációja.

Megsérthette a megalázó, kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek öncélú, sérelmes bemutatásának tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezést a TV2 lineáris audiovizuális médiaszolgáltatáson közzétett „Megasztár” című tehetségkutató 2025. október 11-én 19 óra 28 perckor sugárzott adása, melyben egy kiskorú versenyző – kiesését követő – felfokozott érzelmi megnyilvánulásait mutatták be. A médiaszolgáltató a kifogásolt műsorszámot (8. évad 6. rész) azonos tartalommal ugyanaznap a TV2 Play megnevezésű lekérhető médiaszolgáltatásán is közzétette, ezért a TV2 Zrt.-vel szemben mindkét médiaszolgáltatása tekintetében eljárást indított a Médiatanács.

Figyelmeztetés jogkövetkezményt alkalmazott a testület a Paks FM Kft.-vel szemben, amely a PAKS FM lineáris rádiós médiaszolgáltatáson 2025. június 26-án 20 óra 4 perctől sugárzott „Best of Élesztő” című műsorszám közzétételével egy alkalommal megsértette a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezést.

