Most kiderült, mennyien számítanak kormányváltásra 2026-ban

Az új választókerületeket is modellezték — a parlamentben 61 százalékos Fidesz többség alakulna ki, ez sem kérdéses.

Nem sokkal korábban pedig a szintén ellenzéki érzelműként emlegetett Idea Intézet is nyilvánosságra hozta felmérését:

A kutatás alapján az szűrhető le, még a Tisza-hívek jó része is Fidesz-győzelemre számít Fotó: MTI / Koszticsák Szilárd

A kutatás tehát nem pártpreferenciákat mért, hanem arra volt kíváncsi, az emberek – bármelyik politikai erő szavazói is – számítanak-e kormányváltásra az alig több mint egy év múlva esedékes országgyűlési választásokat követően.

