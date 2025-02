Most lett elegük: jókora sztrájkkal fenyegetnek

A sztrájkfelhívásban a kormányt élesen bírálták: „Ez már nem csupán arról szól, hogy bárki kineveti és hülyének nézi a kormánytisztviselőket az alacsony bérek miatt, hanem arról is, hogy önök megélhetési válságba sodortak rengeteg kollégát.”

Boros Péterné, a szervezet elnöke a lapnak elmondta, hogy az utóbbi időben számos megkeresést kaptak egy esetleges sztrájk megszervezésére a kormánytisztviselők alacsony fizetése miatt. Ennek hatására elkezdték felmérni a dolgozói szándékokat és előkészíteni a törvényes sztrájk feltételeit. Hozzátette, hogy a kormányhivatali dolgozók többsége továbbra is a garantált bérminimumot (jelenleg nettó 242 ezer forint) kapja, ami nem elegendő a megélhetéshez. Elfogadhatatlannak tartják, hogy 2022 óta nem történt béremelés a kormánytisztviselőknél, miközben a minisztériumi felsővezetők illetménye évről évre jelentősen nő. A kabinet tavaly még a 2025-ös bérekről sem tárgyalt a szakszervezetekkel – jegyezte meg.

