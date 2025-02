Most már biztos, hogy olyan tüntetés jön, amilyen még nem volt Magyarországon

Még sosem volt rá példa, hogy tüntessenek a bírók Magyarországon, most erre is sor kerül.

Magyar Péter is reagált, a Tisza Párt elnöke szerint itt az ideje, hogy Orbán Viktor haverja, a Fidesz ötös számú párttagkönyvének birtokosa, a NER egyik legnagyobb haszonélvezője és legmocskosabb szájú újságírója, Bayer Zsolt eltűnjön a közéletből. Gyurcsány Ferenc szerint pedig akár hálásak is lehetünk a Fidesz alapítónak, hogy nem lelövetni akarja a tüntető bírákat.

