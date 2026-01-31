Most már tény: Orbán Viktor angoltanára lett az új örményországi nagykövet

Az már tavaly októberben kiderült, hogy a kormány Sikó Anna Máriát jelöli az új örményországi nagykövetnek, akkor hallgatta meg ugyanis az Országgyűlés külügyi bizottsága. Ám az csak a péntek este megjelent Magyar Közlönyből derült ki, hogy meg is kapja a megbízatást.

Az Irakban nevelkedett Sikó Anna korábban nyelvtanárként dolgozott, majd nyelviskolákat irányított és ő volt Orbán Viktor angoltanára. Dolgozott a Fidesz-elnök munkáját még ellenzékben segítő Széll Kálmán Alapítványnál, majd a Fidesz 2010-es választási győzelmét követően nem kis megrökönyödést keltve, diplomáciai múlt és tapasztalat nélkül Ausztráliába nevezték ki nagykövetnek. Azóta több országot is megjárt: 2019-ben került Oslóba a magyar nagykövetség élére, majd 2021-ben Grúziába – írta a hvg.hu Sikó előéletéről a korábbi cikkében.