1p
Közélet Autópályák, autóutak Miskolc Lázár János Strabag

Most már tényleg átadták az M30-as Miskolc melletti részét

mfor.hu

Úgy tűnik, pontot tett az ügy végére Lázár János és a Strabag: a hírhedt autópályán ismét közlekedhetnek az autók.

Hosszú adok-kapok után kedden 18 órától átadták az M30-as autópálya Miskolc és Szikszó közötti szakaszát – írja az MTI. 

A kivitelező Strabag szerint már december 11-én elkészültek a problémás szakasszal, Lázár János építési és közlekedési miniszter azonban azt írta, ki kellett taposni belőlük a javítást. A cég ugyanis nem vállalt garanciát az útszakaszért, ahol korábban széttöredezett az aszfalt. 

Lázár a közbeszerzési törvényt is módosította volna az ügy hatására, erről az alábbi cikkünkben olvashat.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Bajnai Gordon: súlyos politikai válságok jöhetnek

Bajnai Gordon: súlyos politikai válságok jöhetnek

A mesterséges intelligencia okozta technológiai átmenet megugró munkanélküliséget és elvesztegetett életeket hozhat – mondta Bajnai Gordon. Úgy látja, a világ vezető hatalma az lesz, amelyik a technológiát uralja.

Mégis beszélt újévkor Sulyok Tamás, ezek voltak a fő üzenetei

Mégis beszélt újévkor Sulyok Tamás, ezek voltak a fő üzenetei

Az új évben uralkodjék közöttünk a megértés és a szeretet, találjunk rá mindannyian az összetartozás örömére – mondta Sulyok Tamás köztársasági elnök szerda éjfél után, a közmédiában.

Óriásit változik az életünk januárban – ezekre az újdonságokra készüljön fel!

Óriásit változott az élet éjfél után Magyarországon, itt vannak az újdonságok

Rengeteg újdonságot hozott a 2026-os év.

Közel 160 millió forint magyar állami pénzt kapott egy ismeretlen szlovák szervezet

Közel 160 millió forint magyar állami pénzt kapott egy ismeretlen szlovák szervezet

Ebben az évben is átnézte a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által Szlovákiában kiosztott támogatásokat a Napunk. A lap egy fél éve alapított szervezetet is talált, amelyhez dől a magyar állami pénz.

Karácsony Gergely: Budapest minden banki tartozását rendezte

Karácsony Gergely: Budapest minden banki tartozását rendezte

A főpolgármester arról beszélt szilveszteri videójában, hogy át kellett tolniuk számlákat a jövő évre, de reméli, hogy a Mol így is megtankolja a BKK-buszokat.

Orbán Viktor húz egy váratlant az év utolsó napján

Orbán Viktor húz egy váratlant az év utolsó napján

Délután 1 órától Orbán Viktor Facebook-oldalán fog interjút adni. Hogy kinek, milyen hosszan, és miről, arra még várni kell.

Pogátsa Zoltántól NAT-ig: ezek voltak 2025 legnézettebb podcastjai

Gazdaság, belpolitika, Trump: idén is változatos témákban kérdeztünk szakértőket, elemzőket. Itt van a Klasszis Podcast 2025-ös termésének 5 legnézettebb adása.

Olyan pofont kapott az RTL 2025-ben, hogy a fal adta a másikat

Olyan pofont kapott az RTL 2025-ben, hogy a fal adta a másikat

Az 52. hét a nézettségi adatok szempontjából már igazi karácsonyi időszaknak bizonyult, de így is születtek kiugró nézőszámok. 

Lázár János még gyorsan odalegyintett egyet a kamionosoknak év vége előtt

Lázár János még gyorsan odalegyintett egyet a kamionosoknak év vége előtt

Tárgyalást ígértek, de a miniszter már győzelmet hirdet.

Itt a fagy, van elég hely hajléktalanszállókon?

Itt a fagy, van elég hely hajléktalanszállókon?

Krízisautó áll készenlétben.

A képernyő elé bilincselte az ünnepek alatt a nézőket a Telekom

A képernyő elé bilincselte az ünnepek alatt a nézőket a Telekom (x)

Megugrott a forgalom a cég hálózatán.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168