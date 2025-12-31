Most már tényleg átadták az M30-as Miskolc melletti részét

Hosszú adok-kapok után kedden 18 órától átadták az M30-as autópálya Miskolc és Szikszó közötti szakaszát – írja az MTI.

A kivitelező Strabag szerint már december 11-én elkészültek a problémás szakasszal, Lázár János építési és közlekedési miniszter azonban azt írta, ki kellett taposni belőlük a javítást. A cég ugyanis nem vállalt garanciát az útszakaszért, ahol korábban széttöredezett az aszfalt.

Lázár a közbeszerzési törvényt is módosította volna az ügy hatására, erről az alábbi cikkünkben olvashat.