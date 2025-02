Most tényleg kicsapta a biztosítékot Kocsis Máté? „Konkrét információ nincs, csak a kiszivárogtatás”

Közleményt adott ki a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) azzal kapcsolatban, hogy Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője titkosszolgálati információkra hivatkozva azzal vádolt meg magyar újságírókat, médiumokat, hogy „ukrán pénzért” dolgoznak a magyar kormány és Orbán Viktor „lejáratásán”.

A titkosszolgálatoknak most már nyilvánosan is színt kell vallaniuk, ha nem akarják, hogy rájuk hivatkozva lehessen szinte az egész független magyar sajtót hírbe hozni, tények nélkül hazaárulással vádolni – írja a MÚOSZ közleménye. Konkrét információ nincs, csak a kiszivárogtatás, amivel lényegében mindenki gyanúba keverhető, aki akár egyszer is a kormányt bíráló cikket merészelt írni, aki elfogadott külföldről támogatást, akár demokratikus szervezettől is.

Mint ismeretes, a Fidesz frakcióvezetője hazaárulással vádolt meg újságírókat, a titkosszolgálatoktól származó, de nyilvánosan nem ellenőrizhető jelentésre hivatkozva, amit a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottságának zárt ülésén mutattak be. Erre hivatkozva írta Kocsis Máté: "A magát függetlennek mondó sajtó egy része most már ukrán pénzért is hajlandó árulni a hazát. A parlament legnagyobb frakciójának vezetője ezzel az állítással politikai játszmába keverte a titkosszolgálatokat, hiszen a kijelentés nyilvánvaló célja a független sajtó hiteltelenítése. Pedig csupán arról van szó, hogy az állami forrásokból kizárt, anyagilag kivéreztetett független média és a civil szervezetek feladataik ellátásához igénybe vesznek külföldi jogszerű pályázati forrásokat is, amivel kötelesek elszámolni, és azt meg is teszik.

Kapcsolódó cikk Orbán Viktor nem fog örülni: tovább dübörög a családja meggazdagodásáról szóló film Lassan már 1,5 millióan nézték meg a filmet.

A MÚOSZ felszólítja a titkosszolgálatok vezetőit, hogy a demokratikus nyilvánosság, illetve az állami intézményekbe vetett bizalom helyreállításának érdekében ne vegyenek részt abban a politikai játszmában, amely úgy akarja beállítani, hogy aki bármilyen ügyben kritikus az aktuális magyar kormánnyal szemben, az idegen érdekeket szolgál.

Álljanak a nyilvánosság elé, és tájékoztassanak arról, mire alapozva beszéltek az ukránok által esetlegesen megvett magyar újságírókról. Ha ezt nem teszik meg, akaratlanul is hozzájárulnak ahhoz, hogy a demokrácia működéséhez nélkülözhetetlen független újságírás egészét gyanúba keverjék, és ezzel gyengítsék a demokratikus rend működését

- zárul a közlemény.