Most tényleg megmérettetik Magyar Péter – Ez Viszont Privát

Továbbá: örülhetünk-e a Tisza-kormány első GDP-adatának, és foltozgassuk-e az Orbán-kormány adórendszerét, vagy inkább cseréljük egy teljesen újra?

Erről is vitatkozott szigorúan szubjektív műsorunk, az Ez Viszont Privát e heti adásában Herman Bernadett és Wéber Balázs vezető szerkesztő, valamint Vég Márton újságíró.

Az egyes fejezeteket a videó alábbi részeinél találja:

00:00 Intro, beköszönés.

01:38 Leáll Paks. Mekkora a baj? Válságkommunikáció.

11:25 Magyar Péter próbatétele. Társadalmi felelősség.

17:14 Klímaváltozás, turizmus. Velencei-tó, Balaton vs. görög, lengyel tengerpart.

22:34 Jön a Vagyonvisszaszerzési Hivatal. Elszámoltatás. Mészárostól Balásyig. Rogán Antal Kelenföldön.

41:59 A Tisza-kormány első GDP-adata.

46:49 Bod Péter Ákos cikke. Adó. Kit adóztassunk jobban? Bal vagy jobb?

54:49 Elköszönés.

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