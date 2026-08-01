Most tényleg megmérettetik Magyar Péter – Ez Viszont Privát

Továbbá: örülhetünk-e a Tisza-kormány első GDP-adatának, és foltozgassuk-e az Orbán-kormány adórendszerét, vagy inkább cseréljük egy teljesen újra?
Erről is vitatkozott szigorúan szubjektív műsorunk, az Ez Viszont Privát e heti adásában Herman Bernadett és Wéber Balázs vezető szerkesztő, valamint Vég Márton újságíró.
Az egyes fejezeteket a videó alábbi részeinél találja:
00:00 Intro, beköszönés.
01:38 Leáll Paks. Mekkora a baj? Válságkommunikáció.
11:25 Magyar Péter próbatétele. Társadalmi felelősség.
17:14 Klímaváltozás, turizmus. Velencei-tó, Balaton vs. görög, lengyel tengerpart.
22:34 Jön a Vagyonvisszaszerzési Hivatal. Elszámoltatás. Mészárostól Balásyig. Rogán Antal Kelenföldön.
41:59 A Tisza-kormány első GDP-adata.
46:49 Bod Péter Ákos cikke. Adó. Kit adóztassunk jobban? Bal vagy jobb?
54:49 Elköszönés.
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