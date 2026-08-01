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Mi vár a magyar befektetőkre ősszel?

Mit jelentenek az adózási és szabályozási változások a befektetők számára?
Merre tart az állampapírpiac?
Hogyan érdemes gondolkodni a hosszú távú megtakarításokról és az ingatlanbefektetésekről?

Klasszis Befektetői Klub
2026. szeptember 24., Budapest

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Közélet Adó Energiatakarékosság Ez Viszont Privát GDP Klímaváltozás Megújuló energia Videók Bod Péter Ákos Magyar Péter Paksi Atomerőmű

Most tényleg megmérettetik Magyar Péter – Ez Viszont Privát

Havas Gábor – Herman Bernadett – Izsó Márton – Vég Márton – Wéber Balázs

Extrém hőség, rekordalacsony Duna, leállított atomerőmű: a klímaváltozás ránk rúgta az ajtót. A következő napokban, hetekben Magyarország példátlan energiaellátási válsággal nézhet szembe. Hogyan vizsgázik majd a Tisza-kormány, és hogyan a társadalom? Mindeközben azért nem áll le a közélet: hamarosan felállítják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. De vajon ki tudja-e majd elégíteni az elszámoltatást követelő tömegeket?

Továbbá: örülhetünk-e a Tisza-kormány első GDP-adatának, és foltozgassuk-e az Orbán-kormány adórendszerét, vagy inkább cseréljük egy teljesen újra?

Erről is vitatkozott szigorúan szubjektív műsorunk, az Ez Viszont Privát e heti adásában Herman Bernadett és Wéber Balázs vezető szerkesztő, valamint Vég Márton újságíró.

Az egyes fejezeteket a videó alábbi részeinél találja:  

00:00 Intro, beköszönés.

01:38 Leáll Paks. Mekkora a baj? Válságkommunikáció.  

11:25 Magyar Péter próbatétele. Társadalmi felelősség.

17:14 Klímaváltozás, turizmus. Velencei-tó, Balaton vs. görög, lengyel tengerpart.

22:34 Jön a Vagyonvisszaszerzési Hivatal. Elszámoltatás. Mészárostól Balásyig. Rogán Antal Kelenföldön.

41:59 A Tisza-kormány első GDP-adata.

46:49 Bod Péter Ákos cikke. Adó. Kit adóztassunk jobban? Bal vagy jobb?  

54:49 Elköszönés.     

Ha csak hallgatni szeretné a műsort:

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A korábbi adások itt érhetők el.

 

       

 

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