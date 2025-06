Mozgalmas napja lesz a képviselőknek, rábólinthatnak a 4218 millárdos hiányra is

Online Klasszis Klub élőben Békesi Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Képviselői mandátumigazolás és eskütétel is várható. A parlamenti mandátumáról lemondott Orosz Annát Stummer János válthatja a Momentum-frakcióban. Az alkotmánybíróvá választott Hende Csaba és a jegybank felügyelőbizottsági tagjává választott Kovács Zoltán helyét Király Nóra és Csuzda Gábor kaphatja meg a Fidesz-frakcióban.

A 2026-os költségvetési törvényjavaslat összegző módosító javaslatát tárgyalja kedden az Országgyűlés, amely ezt követően szavaz is az előterjesztésről, meghatározva a jövő évi büdzsé főszámait.

Kedden új képviselőket avatnak, aztán a költségvetésről is szavaznak a parlamentben.

