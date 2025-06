Mozgósítják Budapestet a fővárosi szakszervezetek

Online Klasszis Klub élőben Békesi Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Számunkra első a szolgáltatást működtető dolgozók védelme, minden más csak utána jöhet. Ezt a hozzáállást várjuk a főváros működéséért, túléléséért, jövőjéért felelős politikusoktól is

Ezt levélben is közölték minden egyes fővárosi képviselővel. A működési csőddel ugyanis a kormány nemcsak az ellenzéki vezetésű fővárost bünteti, hanem komolyan lefékezi a magyar gazdaságot is, s ez előbb utóbb minden magyar embert sújtani fog – írják, hozzátéve: összezár ilyenkor minden politikus, aki Budapestért és valójában a magyar gazdasági fejlődésért tenni akar. A szakszervezetek követelik, hogy a fővárosi frakciók tegyék félre a kicsinyes vitáikat, s együttműködésre, megoldásra törekedjenek.

Az érdekvédők minden fővárosi frakciónak írtak, arra kérve őket, hogy politikai hovatartozástól függetlenül fogjanak össze, és mentsék meg együtt az összeomlástól Budapestet. Az Orbán Viktornak címzett levelükben pedig a miniszterelnök saját felelősségére is rámutattak.

