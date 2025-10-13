Mráz Ágoston szerint fake news a New York Times-ban megjelent mondata

A kormányközeli Nézőpont Intézet vezetője, Mráz Ágoston elismerte a New York Times-nak hogy a Tisza Párt vezetője, Magyar Péter ellen indított negatív kampány eddig nem működött.

„Eddig ezek a kampányok nem voltak sikeresek. Ez egyértelmű” – nyilatkozta Mráz Ágoston.

Az amerikai lap hosszú cikkében, amit a 444.hu szúrt ki, részletesen elemezték a magyar politikai helyzetet. Ebben felidézték, hogy Magyar régóta a kormányzati ellenőrzés alatt álló média kereszttüzében van, próbálták árulónak, nőverő férjnek, csalónak és szexuális zaklatónak is beállítani.

Mindezek után Mráz Facebook-bejegyzésében cáfolta, hogy mondta volna, miszerint nem voltak sikeresek a lejárató kampányok Magyar ellen.

Mráz Ágoston cáfolja a NYT cikkében olvasható információkat

Fotó: Youtube

„Több mint négy hónapja találkoztam a New York Times újságírójával, akinek arról meséltem, hogy 2024 júniusa és 2025 júniusa között erősödött a Tisza, a többi ellenzéki párt rovására. Ehhez képest októberben a számba adni egy soha el nem hangzott mondatot még propagandának is rossz. Azt, hogy mi működik, mi nem, a közvélemény-kutatás és a választás mutatja meg. Jelzem: vezet a Fidesz!” –írta Mráz.

A kormányközeli intézetek rendszeresen Fidesz-előnyt mérnek, míg a független intézetek a Tisza fölényét mérik: a legfrissebb, hétfőn megjelent ilyen felmérés a 21 Kutatóintézeté, amely szerint 18 százalék a Tisza előnye a biztos szavazók körében.