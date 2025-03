Az MTI megtagadta a Mazsihisz közleményének kiadását

Ugyanerre a szabályzatra hivatkozva azt is közölte az MTI, hogy jogosultak egyes közlemények közzétételét megtagadni, a közlemény közzétételének megtagadásáért pedig semmilyen felelősséggel nem tartoznak.

A Mazsihisz az MTI Közéleti Szerkesztőségéhez is eljuttatta állásfoglalását, de 24.hu birtokába jutott válasz szerint az MTI azért nem hozta le, mert szerintük:

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!