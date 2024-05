MTVA egy civil levélre: "Valami honpolgár, nem válaszolunk neki"

Amikor még úgy nézett ki, hogy nem lesz EP-választási vita a köztévében, a 444 egy olvasója levelet írt az MTVA-nak. Május 10-én kora délután megkérdezte az MTVA sajtóirodájától, hogy miért nem adnak helyet egy EP-listavezetői vitának.

Szűk egy órával később a következő választ kapta az MTVA egyik munkatársától:

"Nem tudom, hogy ki ő, gondolom valami honpolgár. Nem válaszolunk neki."

Vajon szűrik, hogy kinek nem válaszolnak, vagy egységesen ki van adva az MTVA munkatársainak, hogy nem reagálhatnak a nézői kérdésekre?

Fotó: MTI

A levélíró gyorsan rájött, hogy véletlenül rossz címre küldte el az emailt, így 2 perccel később már meg is próbálta visszahívni az üzenetét - számol be az esetről maga a 444.

A portál szerint nem sokkal a baki után kiderült, hogy a köztévé mégis rendezne EP-listavezetői vitát. Magyar Péter még csütörtökön helyezte kilátásba, hogy tüntetést szervez a közmédia székháza elé, amennyiben nem lesz vita vagy nem olvassák be a tévébe a követeléseiket.

A közmédia bejelentése óta Donáth Anna, Dobrev Klára, Róna Péter és Vona Gábor is jelezte, hogy ott lesz a vitán. Szombat délután Deutsch Tamás, a Fidesz listavezetője is csatlakozott hozzájuk. Magyar azonban továbbra is csak meghatározott feltételek teljesülése esetén vitázna.

A lap kereste az ügyben az MTVA-t, megkérdezték, hogy van-e központi utasításuk, miszerint a nézői levelekre nem válaszolnak. És amennyiben létezik ilyen, akkor kiknek az érdeklődésére reagálnak, de egyelőre nem érkezett válasz.