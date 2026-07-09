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MTVA: Közel kétmillióan nézhették a rendkívüli adásszünetet az M1-en

mfor.hu

Az előző napon a csatorna átlagos nézettsége a 42 ezret sem érte el.

A közösségi médiában is tarolt az M1 médiatörténeti felirata, a megtekintések száma minden adatot összegezve közel 2 millió – közölte az MTVA Sajtó és Marketing Irodája csütörtökön az MTI-vel.

A közmédia M1 csatornáján a propaganda leállítása pillanatában adásszünet kezdődött, amely július 7-én 15:59:46 és 19:56 között, összesen közel 4 órán át tartott. A magyarországi nézőmérő rendszer módszertani sajátossága miatt a Nielsen a hang nélküli felirat nézettségét nem tudta mérni.

A rendkívüli helyzetet követően 19:56-kor kezdődött A tanú című klasszikus magyar film vetítése. A film 653 191 emberhez ért el, az ezt megelőző teljes nap átlagos nézettsége: 41 960 fő. A tanú című filmet több mint 20 ezren nézték élőben a közmédia online felületein.

Az est további részében a magyar filmdrámák is számottevő közönséget vonzottak. Július 7-én közel tízszer annyian követték élőben online az M1 adását, mint az azt megelőző napokban. A hirado.hu oldalnak július 7. óta több mint 46 ezer látogatója volt, az M1 Facebook- és Instagram-oldalán megjelent feliratos bejegyzések összesített megtekintésszáma jelenleg közel kétmillió.

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