Csak műbalhé a poloskázás miatti tiltakozás — a Nézőpont vezetője szerint

„Az igazi mozgósítási verseny 2026 tavaszán lesz. Bő egy évvel a választások előtt a tematizációs képesség a lényeges, s ebben Orbán az évértékelő beszédével visszavette a vezetést és előnyét március 15-én is meg tudta őrizni” – mutatott rá az ATV írása szerint.

Az EU-tagság témájának átvételével Mráz szerint Magyar Péter öngólt rúgott, a népszavazásszerű valami pedig Mráz szerint inkább adatbázis-építésnek tűnik, és szerinte a pártszimpatizánsok is többet vártak Magyartól.

Ungváry szerint „hajmeresztő nemzetárulás” egy szomszéd országról kijelenteni azt, hogy ne kapjon segélyeket, ne lehessen EU-tagjelölt sem, különösen úgy, hogy az országban magyar népcsoport is él.

Kapcsolódó cikk Ungváry Krisztián: Petőfiék forognának a sírjukban, ha látnák Orbán Viktor átírt 12 pontját Ungváry szerint „hajmeresztő nemzetárulás” egy szomszéd országról kijelenteni azt, hogy ne kapjon segélyeket, ne lehessen EU-tagjelölt sem, különösen úgy, hogy az országban magyar népcsoport is él.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!