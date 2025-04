Müller Cecília rántotta le a leplet az MNB fb-elnökének cégéről – Hadházy Ákos feljelent

Online Klasszis Klub élőben Oszkó Péterrel! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

„Lassan egyébként minden helyére kerül ebben az ocsmány mozaikban. Azt nem tudjuk még, hogy Papcsák mennyit kaszált a bizniszen. Annyit tudunk, hogy sok százmilliós bevételeket produkált, 2023-ban pedig kb. 20 millió nyereséget jelentett le a cég. Azonban a fideszes politikus természetesen ennél többet is nyerhetett, ha például a cégében alkalmazottként vett fel fizetést, vagy az ügyvédi irodája számlázott be jogi tanácsadásért…” — folytatja gondolatmenetét az ellenzéki képviselő.

Az Uzsoki Kórházban vannak fizetős lehetőségek is Fotó: uzsoki.hu

„Korábban megírtam, hogy az Uzsoki VIP osztályába csak Papcsák cégén keresztül, velük szerződve lehetett bejutni. Az, hogy a volt zuglói polgármester cége az Uzsoki kórházzal megállapodott a »VIP« (sokat fizető) betegek ellátására, nem változtat azon, hogy engedély hiányában vállalt el kezeléseket. Ez így pláne szimpla csalás (bár ezt eddig is tudtuk, hiszen korábban kiderült, hogy Papcsák cége semmit nem tesz a betegekért azon kívül, hogy elteszi a hasznot).”

A független országgyűlési képviselő megkapta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) válaszát Papcsák Ferenc cégének, a Magyar Egészségügyi Szolgáltatóház Kft.-nek működésével kapcsolatosan feltett kérdésére, amelyről vasárnapi Facebook- posztjában számol be:

