Mutatjuk, ki lesz az ATV új kreatív igazgatója

„Ebben az időszakban kiemelten fontos a hiteles tájékoztatás. Az én terepem a hírműfaj, azon leszek, hogy tartalmilag és formailag is minőségi műsorokból kapjanak információt az ATV nézői” – fogalmazott Vogyerák Anikó, aki szokásos feladatait is folytatja: főszerkesztője marad az ATV Startnak, valamint vezeti az Öt című műsort.

A portál szerint Vogyerák Anikó új feladata „különösen fontos szerep a közelgő a 2026-os választások tükrében, hiszen a kampány már most elindult”.

