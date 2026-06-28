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Mutatjuk Tusványos első fellépőit, de a programoknak még se híre, se hamva

Kormos Olga
Kormos Olga

A korábbi évekkel ellentétben, a júliusi Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor programjainak, támogatóinak, szponzorainak nyoma sincs a honlapon. Ám az első koncertek zenekarait most tették nyilvánossá.

Idén, a jubileumi, 35. Bálványosi Szabadegyetem július 21-26. között zajlik majd Tusnádfürdőn, melynek idei mottója: „Veled teljes”.

Már egy hónap sincs a megnyitóig, ám a hivatalos honlapon az elmúlt héten még mindig nem volt feltüntetve egyetlen egy fellépő, panelbeszélgetés vagy program sem. Az elmúlt években ilyenkor, ha nem is volt kint a teljes program, de részleges képet már  közöltek arról, kik várhatók a székely Woodstockon. Tavaly ilyenkor már tudni lehetett, hogy ott lesz a Hooligans, a Tankcsapda, a Magna Cum Laude, a Neoton, az utolsó fellépéseik egyikén a Margaret Island, a Punnany Massif, a Tusvány-himnuszt elkövető Intim Torna Illegál, a Republic, a Don’t Stop The Queen, és Rúzsa Magdi is.  

Igaz, a tavalyi fesztiválon más addig nem tapasztalt dolgok is történtek: 

Ezért küldtünk kérdést a tusványosi sajtóosztálynak, mi az oka a késlekedésnek, s hogy mikor válnak nyilvánossá a programok. Arról is érdeklődtünk, hogy a kormányváltás miatt van-e/lesz-e elegendő forrás a tábor megrendezésére és életben tartására a következő években.

Érdeklődésünkre mindössze egy rövid választ kaptunk: „A 35. Bálványosi Nyári Szabadegyetemre és Diáktáborra – Tusványos 35. 2026. július 21-26. között kerül sor Tusnádfürdőn. Programjainkat hamarosan a tusvanyos.ro felületén tudja megtekinteni”.

Orbán Viktor 2026. július 26-án Tusványoson
Orbán Viktor 2026. július 26-án Tusványoson
Fotó: MTI

És valóban, kérdéseinkre küldött válaszukat követően pár nappal valóban megjelentek az első fellépők, akik között egyelőre nem láthatóak olyan nagyobb nevek, mint tavaly. Nevezetesen: 

  • Július 21.: Ismerős Arcok, Edda Művek
  • Július 22.: Magyar Banda
  • Július 23.: Horváth Tamás
  • Július 24.: 4S Street

A programoknál rá kell kattintani a Tusványos App-re, de ott még a tavalyi programok listája látható, az ideit még nem találni.

Csak annyit írnak honlapjukon a jubileiumi dzsemboriról, hogy 35 év egy rendezvény életében már történelmi időnek számít, Tusványos mégsem vesztett semmit lendületéből.

„Tusványos minden időkben megőrizte értékeit, irányt mutatott és mutat a mai napig. Ennek köszönhetően Tusványos mindannyiunk számára a kötődést, a biztonsági hálót jelenti, amelyben megkapaszkodva tartjuk meg egymást könnyebb és nehezebb időkben is” – írják.

Orbán igen, Magyar nem

Orbán Viktor azt ígéri, hogy idén is részt vesz a tusványosi dzsemborin. Arra a kérdésre ugyanis, hogy a futball világbajnokságra kiutazva visszajön-e egyáltalán Amerikából a közeljövőben, azt válaszolta, hogy csak az elődöntőkre, és a július 19-i döntőre van jegye, utána jön haza, és érkezik a Bálványosi Nyári Szabadegyetemre és Diáktáborra. Németh Zsolt, Tusványos alapítója és szervezője is arról beszélt, hogy Orbán megtartja majd szokásos tusványosi beszédét, és „elmondja, mi történt, hogyan van az előre, és merre tovább”.

A tavalyi, úgynevezett „cikluszáró” beszédében az ex-miniszterelnök belső mérésekre hivatkozva kijelentette, hogy ha akkor nyáron tartották volna a választásokat, a 106 egyéni választókerületből 80-at a kormánypártok nyertek volna.

A korábbi elhíresült tusványosi beszédekhez képest az igazán nagy bejelentés azonban elmaradt, viszont itt indította el a Digitális Polgári Köröket, egy békésebb Harcosok Klubját.

Úgy tűnik, Magyar Péter viszont nem lesz ott az erdélyi Fidesz-találkozón, pedig többször mondta, hogy szívesen vitázna Tusványoson Orbánnal. Németh Zsolt közösségi oldalán közölte, két oka is van annak, hogy nem hívják meg Magyar Péter kormányfőt a rendezvényre. A fideszes képviselő szerint egyrészt a szervezők úri joga, hogy kit hívnak meg egy általuk szervezett eseményre, és kit nem. Másrészt a megítélése szerint a miniszterelnök stílusa ellentétes azzal, amit Tusványos képvisel, mert Magyar Péter folyamatosan minősíthetetlen hangnemben sértegeti a poltikai ellenfeleit, partnereit, beleértve a külhoni magyar vezetőket. Úgy gondolja, hogy Tusványos a demokrácia és a párbeszéd kultúrájának rendezvénye.

A fenntartó alapítvány tavalyi éve

A Magyar Ifjúsági Tanács mellett a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány szervezi Tusványost. Az alapítvány mutatói 2024-ben nagyot ugrottak, a 2025-ös beszámolójuk szerint azonban tavaly ezt nem tudták már minden tételnél megismételni. Az összes bevétel például a korábbi 1,3 milliárd forintról 1 milliárd forintra csökkent. Pedig ebből már nem 700 millió, hanem 750 millió forintot kaptak központi költségvetési támogatásként.

Ugyanakkor a személyi jövedelemadóból adományozott 1 százalékokból megduplázódott a bevételük: 681 ezer helyett tavaly ez már 1,2 millió forintot tett ki.  

Mindeközben az alapítvány nyeresége 573 millióról 273 millió forintra zsugorodott. 

Az alapítvány vagyona egyébként tovább gyarapodott, saját tőkéje 1 milliárdról 1,29 milliárd forintra hízott tavaly. A személyi jellegű kifizetéseknél nem spóroltak, hanem szinte megduplázták azokat: a 2024-ben kifizetett 59,6 millió helyett tavaly már 99,2 millió forintot költöttek dolgozóikra.

A beszámolóban most sem említik meg, hogy bármely önkormányzattól érkezett volna támogatás, ezek a források az elmúlt évek alatt az esemény mögül kikoptak. A szponzorok, partnerek részletezése is elmaradt. Míg régen az alapítvány beszámolójában részletezték, hogy melyik vállalat mennyivel támogatta Tusványost, addig ez a lista is eltűnt. A Mol például évek óta üzleti titokként kezeli, mennyivel támogatja Tusványost, de más multivállalatok sem számszerűsítették korábbi érdeklődésünkre támogatásuk nagyságát.  

 

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