Mutatunk egy megyét, ahol szintén durván magas volt a részvétel

A valasztas.hu-n elérhető adatok szerint a 01. számú egyéni választókerületben (ide tartozik többek között Veszprém) 82, 11 százalék (!) volt a részvételi arány este fél 7-kor. A 02. számú egyéni választókerületben 80,5 százalék volt ez adat, a harmadikban 78,77, a negyedikben 77,89.

Veszprém vármegyében összességében a választásra jogosultak 79,86 százaléka járult az urnákhoz este fél 7-ig. Ennél jobb eredményt csak Győr-Moson-Sopron (81,95), Vas (81,56) és Pest vármegye, valamint Budapest (80,96-80-96) ért el.

A választás 7-kor zárult, de a végleges adatok még nem jöttek meg.