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Nagy a baj Cristiano Ronaldo klubjánál

mfor.hu

Eladósodott a klub.

Az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldót is foglalkoztató al-Nasszr szaúdi labdarúgóklub adóssága meghaladta a 800 millió riált (mintegy 187 millió euró).

Az ar-Rijádija sportnapilap szerint a klubot birtokló Szaúd-arábiai Állami Befektetési Alap próbálja a pénzügyi válságot megoldani, de azt is fontolgatja, hogy eladja az al-Nasszrt. A bajnoki címvédőnél állítólag több játékos sem kapta meg teljes júniusi fizetését.

A múlt szezonban az együttes 2019 óta először lett bajnok, ám egyre nehezebb helyzetbe került növekvő eladósodása miatt. Az újság szerint az anyagi krízishez hozzájárult az is, hogy túl sokba kerül portugál sztárjátékosa, akinek a 200-250 millió euróra becsült évi rekordfizetése és bónuszai hatalmas terhet rónak a klub költségvetésére.

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