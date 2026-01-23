2p

Közélet Európai Parlament Európai Unió Tisza Párt Magyar Péter Ursula von der Leyen

Nagy árat fizetnek Magyar Péterék, mert nem támogatták von der Leyent

mfor.hu

Fél évig nem szólalhatnak fel az EP-ben, mivel nem vettek részt a néppárti Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági indítvány szavazásán.         

Az Európai Néppárt megbüntette a Tisza Párt képviselőit, jelentette be Magyar Péter pártelnök a Facebook oldalán pénteken.

„Azért kaptunk büntetést, mert szembemenve a néppárti állásponttal, nem vettünk részt az Európai Bizottság elnöke elleni bizalmatlansági indítvány csütörtöki szavazásán” az Európai Parlamentben (EP), tette hozzá. A Tisza EP-képviselői a néppárti frakció tagjai.  

Komoly büntetést kaptak Magyar Péterék
Komoly büntetést kaptak Magyar Péterék
Fotó: Európai Parlament

Az EP végül elutasította a Bizottsággal szemben a Patrióták Európáért képviselőcsoport által benyújtott bizalmatlansági indítványt, 165 igen és 390 nem szavazat, valamint 10 tartózkodás mellett. 

Magyar Péter hozzátette: képviselőik tudomásul veszik a Néppárt döntését, miszerint hat hónapig nem szólalhatnak fel a plenáris üléseken és nem lehetnek új dossziék jelentéstevői.

Szerinte képviselőik kizárólag a magyar érdekek mentén szavaznak az Európai Parlamentben, a Néppárt döntésével pedig „pont Orbánék hazugságát buktatta le”, és megerősítette, hogy a Tisza politikusainak nincsenek “gazdái”.

Kapitány István láttán a kormány megnyomta a rezsi-pánikgombot?

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy az Orbán-kabinet pont a Tisza energetikai nagyágyújának a felbukkanása után tartotta szükségesnek az újabb „rezsicsökkentő” intézkedését meghozni. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Óriási mínuszokban az MCC ingatlanfejlesztő cégei

Megtalálták a nyertest, akitől villamos energiát vásárol az MCC a hét ingatlanfejlesztő cégének. Ennek kapcsán rápillantottunk a pár éve alapított cégek adataira, s egy kivétellel kisebb-nagyobb veszteséget görgetnek maguk előtt. Van, amelyiknek 1 milliárd forintos hátraléka van.

Külügyi és oktatási vezető is előléphet a Tisza Pártból

Külügyi és oktatási vezető is előléphet a Tisza Pártból

Magyar Péter azt írta, szombaton bemutatja a Tisza Párt a külügyi területekért felelős szakértőjét, napokkal ezután pedig a párt oktatásügyi szakértője következhet. Arról is kiszivárogtak információk, hogyan épül fel a kampányuk.

Dagad a gázmaffia-ügy

Dagad a gázmaffia-ügy

Több gyanúsított, és az előzetesben lévők letartóztatásának meghosszabbítását is kérte az ügyészség.

Itt van, mit lehet tudni a rezsistopról – ez volt a Kormányinfó percről percre

A megszokott időben érkezik a Kormányinfó.

Orbán Viktor vagy Magyar Péter lesz a befutó? – Megjöttek a friss adatok

Orbán Viktor vagy Magyar Péter lesz a befutó? – Megjöttek a friss adatok

Az év elején viszonylag keveset változtak a pártpreferenciák. A Tisza támogatottsága a teljes népesség körében változatlan, a Fidesz-KDNP támogatottsága 1 százalékponttal nőtt. 33-28 az állás a Tisza javára, a különbség 5 százalékpont. A pártválasztók körében a Tisza továbbra is 46 százalékon áll, a Fidesz-KDNP támogatottsága egy százalékponttal nőtt, 38 százalékra. A Tisza előnye 8 százalékpont – írja friss elemzésében a Republikon Intézet.

Medián: az emberek jobban félnek, hogy kilépünk az EU-ból, mint a háborútól

Nem véletlen, milyen korcsoportokra hajtanak a pártok. 

Így reagált Magyar Péter a januári rezsistopra

A Tisza Párt elnöke nincs elájulva a januári rezsistoptól, amit Orbán Viktor pár órája jelentette be.

Nagyon jó hírt közölt a BKV

Újabb jelentős bérfejlesztésről állapodott meg a BKV vezetése a szakszervezetek képviselőivel: 2026-ban összesen 9,2 százalékkal emelkednek a bérek a társaságnál. Ennek keretében egységesen 8 százalékkal nő az alapbér, míg a fennmaradó rész a juttatási elemek emelését szolgálja. A folyamatos növelés eredményeként 2025 óta összesen 19 százalékkal nőttek a bérek a BKV-nál, ez megfelel a Fővárosi Közgyűlés által tavaly elfogadott öt évre szóló bér- és foglalkoztatáspolitikai céloknak. 2022-től átlagosan 78,6 százalékkal emelkedtek a bérek a közlekedési társaságnál.

Mire készülnek Orbán Viktorék? Jön a Kormányinfó, ezt jelenthetik be

Mire készülnek Orbán Viktorék? Jön a Kormányinfó, ezt jelenthetik be

Csütörtökön délelőttre hívták össze a sajtót.

