Nagy árat fizetnek Magyar Péterék, mert nem támogatták von der Leyent

Az Európai Néppárt megbüntette a Tisza Párt képviselőit, jelentette be Magyar Péter pártelnök a Facebook oldalán pénteken.

„Azért kaptunk büntetést, mert szembemenve a néppárti állásponttal, nem vettünk részt az Európai Bizottság elnöke elleni bizalmatlansági indítvány csütörtöki szavazásán” az Európai Parlamentben (EP), tette hozzá. A Tisza EP-képviselői a néppárti frakció tagjai.

Komoly büntetést kaptak Magyar Péterék

Fotó: Európai Parlament

Az EP végül elutasította a Bizottsággal szemben a Patrióták Európáért képviselőcsoport által benyújtott bizalmatlansági indítványt, 165 igen és 390 nem szavazat, valamint 10 tartózkodás mellett.

Magyar Péter hozzátette: képviselőik tudomásul veszik a Néppárt döntését, miszerint hat hónapig nem szólalhatnak fel a plenáris üléseken és nem lehetnek új dossziék jelentéstevői.

Szerinte képviselőik kizárólag a magyar érdekek mentén szavaznak az Európai Parlamentben, a Néppárt döntésével pedig „pont Orbánék hazugságát buktatta le”, és megerősítette, hogy a Tisza politikusainak nincsenek “gazdái”.