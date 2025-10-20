Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Nagy baj van a Fidesz háza táján az elemző szerint

Orbán Viktor beszédének kiszivárgása azt mutatja, hogy valami nagyon nincs rendben a kormánypárton belül.

„Nem állunk jól. Nem állunk jól.”

- mondta Orbán Viktor a hétvégén a választási felkészülésről a hétvégén. De az is komoly gondot jelez a Fidesz háza táján, hogy erről értesülhetett a nyilvánosság.

Hétfő reggel tette közzé a Telex Orbán Viktor miniszterelnök a hétvégi Harcosok Klubja „edzőtáborban” elmondott beszédét, amelyet egy, a laphoz „eljutott” hangfelvétel alapján írtak meg.

Dull Szabolcs, a korábban éppen a Telexet vezető politikai elemző szerint

„Orbán beszédének kiszivárgása komoly problémát jelez a Fidesznél.”

Az elemző szerint „két eset lehetséges: vagy szándékosan eljuttatta a központi stáb a Telexnek a zárt ajtós beszédet, vagy van olyan feltehetően magas pozícióban lévő fideszes, akinek érdeke volt ez a szivárogtatás. Mindkettő nagy problémát jelez a Fidesznél.

Az egyik lehetséges forgatóköny Dull szerint az, hogy valójában „irányított” szivárogtatás történt, amelynek célja az lenne, hogy „minden fideszes értesüljön arról, össze kell kapniuk magukat minden választókerületben: a digitális harcban és a terepmunkában is.” Azonban 

„elég nagy pánikot jelez, ha éppen az ellenzéki médiumnak elkönyvelt Telexen keresztül szeretnék szándékosan felrázni a választóikat. És eddig nem volt a Fideszben szokás, hogy nyilvánosan kiteregessék a belső működési problémákat, vagy például “kommandante Kubatov” megfeddését."

A másik lehetőség az, hogy egy „ellenérdekelt fideszes” szivárogtatott, és ez se jobb hír a kormánypárt számára. "Hiszen ez azt jelenti, hogy elég magas szinten, a belső körben is van olyan fideszes, akinek érdeke volt, hogy mindenki értesüljön arról, hogy a kormányfő is bajokat észlel a kampányban. Orbán a kiszivárgott beszédben hosszan ecseteli, hogy az új felállásban kinek mi a dolga, miért felel Orbán Balázs, Lázár, János, Gyürk András vagy Kubatov Gábor. Hallani híreket arról, hogy nem mindenkinek tetszik az új kampányirányítás – Rogán Antal neve például nem hangzott el a felsorolásban. Ha egy fideszes azzal akarja a problémát kezelni, hogy a médiában nyilvánosan beszédeket szivárogtat, azt a magyar politikai elemzői nyelven úgy hívjuk: szocialistásodás.

Az Orbán-beszéd tartalma mellett talán még fontosabb nézni a nyilvánosságra kerülésének módját. Az elmúlt 15 évben nem volt példa arra, hogy zárt ajtós Orbán-beszédek hirtelen kiszivárogjanak, ha az nem hízelgő a Fideszre és a kormányra nézve. És ez a szivárgás az igazi intő jel a Fidesznek

- zárja bejegyzését Dull Szabolcs.

