Nagy bejelentésekre készülnek Gulyás Gergelyék? Itt a Kormányinfó, kövesse velünk a híreket percről percre!

Kollár Dóra
Kollár Dóra

Kormányinfót hoz a csütörtök délelőtt. 

A szerdai kormányülés után csütörtök délelőttre hívták össze a Kormányinfót, a tájékoztatón a szokásos csapat, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő várja az érdeklődőket – az esemény címe ezúttal is a megszokott „Mit, miért tesz a kormány?” lesz.

 

Ezúttal sincsen pontos kezdés

A Kormányinfó ismét késik, a közmédia addig hírekkel szórakoztatja a várakozókat, Ursula von der Leyen szidalmazása mellett az Izrael és Hamász közti békéről is szó esett. 

Hamarosan kezdünk

Még van néhány perc a meghirdetett kezdésig, ám az sem kizárt, hogy lesz pár perc késés az esemény elején. Addig is, olvasta már reggeli vezetőcikkünk? 

A közélet mellett a gazdaság is szóba kerül majd

Az állandó közéleti és belpolitikai kérdések mellett több fontos gazdasági téma is előkerülhet, hiszen a héten érkeztek inflációs adatok is, valamint a kormány új hitelt dobott be – ezt még Orbán Viktor jelentette be a hétvégén. Elemzésünket a témában itt olvashatja:

Percről percre közvetítésünk mellett a lapunkat is kiadó Klasszis Média munkatársa a helyszínen is kérdezi majd a minisztert és a kormányszóvivőt.

