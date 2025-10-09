Nagy bejelentésekre készülnek Gulyás Gergelyék? Itt a Kormányinfó, kövesse velünk a híreket percről percre!

A szerdai kormányülés után csütörtök délelőttre hívták össze a Kormányinfót, a tájékoztatón a szokásos csapat, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő várja az érdeklődőket – az esemény címe ezúttal is a megszokott „Mit, miért tesz a kormány?” lesz.
Ezúttal sincsen pontos kezdés
A Kormányinfó ismét késik, a közmédia addig hírekkel szórakoztatja a várakozókat, Ursula von der Leyen szidalmazása mellett az Izrael és Hamász közti békéről is szó esett.
Hamarosan kezdünk
Még van néhány perc a meghirdetett kezdésig, ám az sem kizárt, hogy lesz pár perc késés az esemény elején. Addig is, olvasta már reggeli vezetőcikkünk?
A közélet mellett a gazdaság is szóba kerül majd
Az állandó közéleti és belpolitikai kérdések mellett több fontos gazdasági téma is előkerülhet, hiszen a héten érkeztek inflációs adatok is, valamint a kormány új hitelt dobott be – ezt még Orbán Viktor jelentette be a hétvégén. Elemzésünket a témában itt olvashatja:
Percről percre közvetítésünk mellett a lapunkat is kiadó Klasszis Média munkatársa a helyszínen is kérdezi majd a minisztert és a kormányszóvivőt.
