Nagy bejelentésekre készülnek Gulyás Gergelyék? Itt a Kormányinfó, kövesse velünk a híreket percről percre!

A Kormányinfó ismét késik, a közmédia addig hírekkel szórakoztatja a várakozókat, Ursula von der Leyen szidalmazása mellett az Izrael és Hamász közti békéről is szó esett.

Kapcsolódó cikk Idén eddig a külföldi spekulánsok jártak jól a forinttal Forint, ingatlan, részvény: van miből válogatni.

Még van néhány perc a meghirdetett kezdésig, ám az sem kizárt, hogy lesz pár perc késés az esemény elején. Addig is, olvasta már reggeli vezetőcikkünk?

A közélet mellett a gazdaság is szóba kerül majd

Kapcsolódó cikk Orbán Viktor elárulta: megint készül valamire a kormány Összeültek a szerdai kormányülésre a kormánytagok.

Az állandó közéleti és belpolitikai kérdések mellett több fontos gazdasági téma is előkerülhet, hiszen a héten érkeztek inflációs adatok is, valamint a kormány új hitelt dobott be – ezt még Orbán Viktor jelentette be a hétvégén. Elemzésünket a témában itt olvashatja:

Kapcsolódó cikk Hangulatjavító hitel – nem ez fog lendületet adni a beruházásoknak Kérdéses, mennyi csapódik le a reálgazdaságban.

Percről percre közvetítésünk mellett a lapunkat is kiadó Klasszis Média munkatársa a helyszínen is kérdezi majd a minisztert és a kormányszóvivőt.