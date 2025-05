Nagy bejelentést tett Magyar Péter

A Törley Katalin Facebook-oldalán közzétett, Sallai Katalin, Molnár Barbara, Ocskó Emese és Palya Tamás által is aláírt közlemény szerint 2024 novemberében az elsőfokon eljáró bíróság nekünk adott igazat, s kimondta, hogy az ellenük alkalmazatt legsúlyosabb munkajogi szakció aránytalan, diszkriminatív és igazságtalan volt.

Korábban beszámoltunk arról, hogy másodfokon megváltoztatták az elsőfokú döntést, a Kölcsey kirúgott tanárai nemhogy kártérítést nem kapnak, a perköltséget is ki kell fizetniük.

Azt is hozzáteszi, hogy a Ludas Matyi Alapba a TISZA Párt EP képviselői minden hónapban félmillió forintot ajánlanak fel. Jómagam pedig a fizetésem felét, 1,6 millió forintot.

„Felajánljuk a Kölcsey Gimnázium eltávolított tanárainak, hogy a Ludas Matyi Alap májusi bevételéből átvállaljuk azt a majd ötmillió forint perköltséget, amit a másodfokú ítélet után kell fizetniük. A tanárainkon múlik a gyerekeink és unokáink és végső soron a hazánk jövője. A Tisza egy olyan országban hisz, ahol az emberek és a különböző társadalmi csoportok egymással szolidárisak, ahol nem eltapossák, vagy megfélemlítik, hanem segítik a bajban lévőket. Ahogy hazánk legnagyobb hatású oktatási politikusa, a modern népoktatási törvény megalkotója, Klebelsberg Kunó vallotta, Magyarország akkor lesz sikeres ország, ha a kiművelt emberfők országa leszünk. A tanárainkat nem megalázni és támadni kell, hanem megbecsülni és segíteni, hogy mindenben támogatni tudják a jövő generációit, hogy minden magyar gyerek a tehetségének és az álmainak megfelelő oktatásban és nevelésben részesüljön. A magyar oktatási rendszer legfőbb feladata, hogy megőrizze a gyerekeinkben a tanulás és a tudás iránti vágyat és hogy nagy betűs embereket neveljen. Olyan hazafiakat, akik a legnehezebb körülmények között is bátran kiállnak önmagukért, a hazájukért és a náluk kevésbé szerencsésekért. Tisztelet és köszönet a tanárainknak! Tisztelet a bátraknak!”

