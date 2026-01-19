Nagy dobás – Botka Lászlónak új jelöltje van

Krasznahorkai Lászlót jelöli Szeged új díszpolgárának Botka László, a település polgármestere – tudatta a legnagyobb közösségi portálon a politikus. Botka hozzátette: a Nobel-díjas író elfogadta a címet, és részt vesz a május 22-én tarttandó Szeged Napi Díszközgyűlésen.

„Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy Krasznahorkai László Szegeden kezdte egyetemi tanulmányait, itt publikálta első műveit!” – hangsúlyozta Botka László

Művei, tanítása a mi európai, magyar szegediségünk. Büszkék vagyunk Rá, és hálásak vagyunk Neki! Éljen Szeged új díszpolgára – írta a szegedi településvezető, aki ezután még egy idézetet is közzétett oldalán.