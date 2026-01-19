1p

Közélet könyvpiac, könyvkiadás Szeged

Nagy dobás – Botka Lászlónak új jelöltje van

mfor.hu

Nem hétköznapi bejegyzéssel jelentkezett a szegedi polgármester közöségi oldalán.

Krasznahorkai Lászlót jelöli Szeged új díszpolgárának Botka László, a település polgármestere – tudatta a legnagyobb közösségi portálon a politikus. Botka hozzátette: a Nobel-díjas író elfogadta a címet, és részt vesz a május 22-én tarttandó Szeged Napi Díszközgyűlésen.

„Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy Krasznahorkai László Szegeden kezdte egyetemi tanulmányait, itt publikálta első műveit!” – hangsúlyozta Botka László

Művei, tanítása a mi európai, magyar szegediségünk. Büszkék vagyunk Rá, és hálásak vagyunk Neki! Éljen Szeged új díszpolgára – írta a szegedi településvezető, aki ezután még egy idézetet is közzétett oldalán.

Orosz zászló, háttérben a Kreml

“Egy mindenre elszánt diktátor, aki habozás nélkül felrobbantaná a fél világot” – olvasóink Oroszország legyőzhetőségéről értekeztek

Nyerhető a háború Ukrajna számára? Legyőzhető Oroszország? Erről értekeztek olvasóink a héten a kommentszekcióban, mi pedig ebből választottunk egy érdekes párbeszédet. 

A Gázai béketanácsban kap majd valamilyen szerepet a magyar miniszterelnök. Szijjártó Péter békepártinak nevezte Donald Trumpot.

Egy borsodi községben lehetnek ma a legnagyobb izgalmak az országban

Polgármestert és helyi képviselőket választanak ma a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Alsóvadászon.

Tényleg el fog fogyni a magyar lakosság? Aggasztó adatsorra bukkantunk – A hét ábrája

Veszélyes irányt mutat az ENSZ előrejelzése.

Újabb párt jelentette be, hogy nem indul az országgyűlési választáson

Az LMP sem indul az idei választásokon.

Itt van Magyar Péter előre beígért nagy bejelentése

A Shell korábbi alelnökét, Kapitány Istvánt igazolta le a Tisza Párt a gazdaságfejlesztésért és energetikáért felelős posztra.   

Jön a támogatás a külterületi utak fejlesztésére

A külterületek jó megközelíthetősége kulcskérdés a vidéki vállalkozások és a helyi közösségek számára, amelynek megteremtését az Agrárminisztérium is kiemelten támogatja.

Szijjártó Péter megszavaztatja a szurkolókkal, mi legyen a Honvéd új neve

Online szavazást írnak ki a Budapest Honvéd nevéről.

Mit mondana erre Torgyán József?

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy a választások időpontjának ismertté válása előtt egy nappal az építési és közlekedési miniszter bejelentette, ezentúl a Fidesz kampányára fordítja az erejét, teendőit április 12-éig a helyettesére bízza. Le nem mond, de ha úgy adódik, nem veszi fel a fizetését. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Hivatalos: nem lehet poloskának nevezni Magyar Pétert

A Tisza Párt elnöke a Debreceni Törvényszéken megnyerte a Mediaworks Hungary Zrt. elleni perét poloska ügyben. 

