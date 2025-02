Nagy dobás a TV2-től – váratlan győztes jelent meg

Elsősorban annak köszönhetően, hogy a Kincsvadászok mind a teljes lakosság, mind a 18-59 évesek korcsoportjában kiugróan jól teljesít, csökkent a csatornák közti különbség – igaz, még így is az RTL javára billent a mérleg, tovább tartva a 2025-ös tendenciát. Ameddig a TV2 hétvégén nem ad igazán nagyléptű műsorokat, addig a nagy riválisnak könnyű dolga, és a pihenőnapokon kirajzolódó dominancia ezúttal is elég volt ahhoz, hogy a 18-59 évesek korcsoportjában, az átlagos napi közönségarányok harcában ők kerekedtek felül, és 16,6 százalékukkal lenyomták a TV2 15,4 százalékát.

Végül a Liverpool is felfért a legnézettebb sportesemények listájára, a Bournemouth-Liverpool meccsen Szoboszlai Dominikék kétgólos győzelmét 194 ezren figyelték a készülékek előtt.

A labdarúgást kedvelők számára két hazai illetőségű és egy nemzetközi mérkőzés bizonyult igazán érdekesnek, a Ferencvárosnak ugyanis kétszer is jelenése volt a pályán:

Végül a hétköznap estéken bemutatkozott a TV2 katonai kiképzős műsora is, a kevéssé fantáziadús A kiképzés címet viselő reality a teljes lakosság körében 397 ezres átlagos nézettséggel mutatkozott be – ez a késői, fél 10-es kezdés fényében egyáltalán nem rossz eredmény.

A kereskedelmi csatornák ezúttal nem váéltoztattak a főműsoridős programjukban, ismételten az RTL teleregénye, a Pokoli rokonok csapott össze a TV2 régiségkeresős vetélkedőjével. A csatát a teljes lakosság körében ezúttal is a Kincsvadászok nyerte, adásonként átlagosan 765 ezres nézőszámával, míg a sorozatot átlagosan 531 ezren nézték.

