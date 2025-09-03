Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

3p
Közélet DK Fidesz Piackutatás, felmérések Tisza Párt

Nagy előnyt mért a Tiszának a Fidesszel szemben egy újabb közvélemény-kutatás

mfor.hu

A biztosan részt vevő pártválasztóknál 16 százalékponttal előzi meg a Magyar Péter által vezetett párt a kormányerőt a 21 Kutatóközpont adatai szerint. 

A 21 Kutatóközpont augusztus végi felmérése szerint a Tisza Párt 34, a Fidesz 26 százalékon áll a teljes népességben – számolt be a 24.hu. A Fidesz tábora egy, a Tiszáé két százalékponttal növekedett a legutóbbi, június végi méréshez képest. A pártot választani tudók között a Tisza 48, a Fidesz 38 százalékos támogatottságot tudhat magáénak – itt csak a Fidesz értéke változott júniushoz képest, 1 százalékponttal nőtt.

A részvételüket biztosra mondó szavazók között a Fidesz októberben 40, áprilisban 37, júniusban 34 százalékon állt, augusztusban viszont már 36 százalékon.

A két nagy párt mellett a Mi Hazánknak van a legjobb esélye jelen pillanatban a parlamenti küszöb átlépésére: a júniusi kutatáshoz hasonlóan a pártot választani tudók között 7, a biztos szavazó pártválasztók között 5 százalékon áll.

Továbbra is vezet Magyar Péter pártja
Továbbra is vezet Magyar Péter pártja
Fotó: Facebook/Magyar Péter

Ezzel szemben a Demokratikus Koalíció a pártot választani tudók között 4-ről 2, míg a biztos szavazó pártválasztók között 5-ről 2 százalékra esett vissza. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt viszint  3 százalékon áll a pártválasztók között, és 4 százalékon a részvételüket biztosra mondók körében.

Az összes többi párt egyesített támogatottsága mindössze 2, illetve 1 százalék. 

Ami a demográfiai különbségeket illeti, a Fidesz az idősebb, kistelepülésen élő, alacsonyabb iskolai végzettségű válaszadók között népszerűbb az átlagnál, a Tisza pedig a férfiak, a nagyvárosiak, a magasan képzettek és a fiatalok között.

Az iskolai végzettség szerinti különbségek a következőképpen alakulnak:

  • az alapfokú végzettségű (8 általánost végzett) választópolgárok között a Fidesz 40–15 arányban vezet a Tisza előtt,
  • a szakmunkás végzettségűek között kiegyenlített az arány,
  • az érettségizettek körében 39–25 arányban,
  • a diplomások között pedig 48–14 arányban vezet a Tisza.

„Kijött az újabb nyárvégi felmérés is, és bár a számok minden intézetnél kicsit vagy nagyon mást mutatnak, minden látványos interpretáció (nőtt, csökkent, nyert, vesztett) ellenére a tendencia ugyanaz: hibahatáron túli (azaz valódi, érdemi stb.) változást a nyáron eddig senki sem mért. Hogy ki nyerte tehát a nyarat? Akinek jó, ha változatlanok az erőviszonyok. És itt már lehet is vitatkozni….” – értékelt Török Zoltán a Facebook-oldalán.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A vasárnapi kötcsei piknik egy fontos dologban még Tusványost és a Tranzitot is lekörözi

A Fidesz vasárnap az immár hagyományos kötcsei piknikkel rúgja be az őszi politikai évadot. Az esemény jelentőségét érzékelteti, hogy a fő szervező alapítvány – mely kuratóriumának tagja többek között Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Kövér László köztársasági elnök – vagyona már nagyobb, mint a Tusványost vagy Tranzitot rendező szervezetekéi.

Újra feltűnt Hadházy Ákos a keddi tüntetéseken

Hadházy Ákos visszatért a szokásos tüntetéseihez

Az ellenzéki politikus az utóbbi időben inkább Hatvanpusztán tüntetett, de budapesti hívei közben is megtartották szokásos keddi tüntetéseiket.

Egymást érték a focimeccsek a héten

Rontott a Fradi: nem kap aranytojást tojó tyúkot az RTL

A 35. héten életjeleket mutattak a kereskedelmi csatornák, de a sporteseményeknél is akadtak izgalmak. 

Takács Péter feljelenti és pert indít Kulja András ellen

Takács Péter feljelenti és pert indít Kulja András ellen

Takács Péter egészségügyi államtitkár büntetőfeljelentést tett Kulja András, a Tisza párt európai parlamenti képviselője ellen, miután az politikai nyilvánosság előtt korrupcióval vádolta őt és családját.

Provokáció? – új arcok feltűnésére számíthatunk Kötcsén

Provokáció? – új arcok feltűnésére számíthatunk Kötcsén

A Tisza Párt „egy nyugodt, nyitott rendezvényt” tart szeptember 7-én 11.00 órától a kötcsei Hősök terén „kordonok és TEK-esek nélkül, viszont sok jóérzésű, hazaszerető magyar emberrel” – írta Magyar Péter.

Lehet szavazni, mi épüljön egymilliárd forintból

Lehet szavazni, mi épüljön egymilliárd forintból

Budapest várja a javaslatokat.

Bedurvul a kampány: Magyar Péter és Orbán Viktor Kötcsén találkozhat

Bedurvul a kampány: Magyar Péter és Orbán Viktor Kötcsén találkozhat

Akcióra készül a Tisza Párt.

Orbán Viktor üzent az Adriáról a magyaroknak

Orbán Viktor üzent az Adriáról a magyaroknak

Chatcsatornát indít a kormányfő.

Hadházy Ákos ezúttal a hatvanpusztai Orbán-birtok könyvtáráról osztott meg fotókat

Hadházy Ákos ezúttal a hatvanpusztai Orbán-birtok könyvtáráról osztott meg fotókat

A képviselő szerint bugris újgazdagokról van szó.

Hatvanpuszta: Hadházy Ákos újabb érdekes listát mutatott be

Hadházy Ákos újabb érdekes listát mutatott be Hatvanpusztáról

A politikus hatvanpusztai tervrajzokat hozott nyilvánosságra. 

Kamatmentes segítség a vállalkozói mindennapokhoz – új forgóeszközhitel az MBH Bank MFB Pont Plusz termékportfóliójában

Kamatmentes segítség a vállalkozói mindennapokhoz – új forgóeszközhitel az MBH Bank MFB Pont Plusz termékportfóliójában (x)

Kamatmentes kölcsön jelenthet megoldást.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168