Nagy előnyt mért a Tiszának a Fidesszel szemben egy újabb közvélemény-kutatás

A 21 Kutatóközpont augusztus végi felmérése szerint a Tisza Párt 34, a Fidesz 26 százalékon áll a teljes népességben – számolt be a 24.hu. A Fidesz tábora egy, a Tiszáé két százalékponttal növekedett a legutóbbi, június végi méréshez képest. A pártot választani tudók között a Tisza 48, a Fidesz 38 százalékos támogatottságot tudhat magáénak – itt csak a Fidesz értéke változott júniushoz képest, 1 százalékponttal nőtt.

A részvételüket biztosra mondó szavazók között a Fidesz októberben 40, áprilisban 37, júniusban 34 százalékon állt, augusztusban viszont már 36 százalékon.

A két nagy párt mellett a Mi Hazánknak van a legjobb esélye jelen pillanatban a parlamenti küszöb átlépésére: a júniusi kutatáshoz hasonlóan a pártot választani tudók között 7, a biztos szavazó pártválasztók között 5 százalékon áll.

Továbbra is vezet Magyar Péter pártja

Fotó: Facebook/Magyar Péter

Ezzel szemben a Demokratikus Koalíció a pártot választani tudók között 4-ről 2, míg a biztos szavazó pártválasztók között 5-ről 2 százalékra esett vissza. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt viszint 3 százalékon áll a pártválasztók között, és 4 százalékon a részvételüket biztosra mondók körében.

Az összes többi párt egyesített támogatottsága mindössze 2, illetve 1 százalék.

Ami a demográfiai különbségeket illeti, a Fidesz az idősebb, kistelepülésen élő, alacsonyabb iskolai végzettségű válaszadók között népszerűbb az átlagnál, a Tisza pedig a férfiak, a nagyvárosiak, a magasan képzettek és a fiatalok között.

Az iskolai végzettség szerinti különbségek a következőképpen alakulnak:

az alapfokú végzettségű (8 általánost végzett) választópolgárok között a Fidesz 40–15 arányban vezet a Tisza előtt,

a szakmunkás végzettségűek között kiegyenlített az arány,

az érettségizettek körében 39–25 arányban,

a diplomások között pedig 48–14 arányban vezet a Tisza.