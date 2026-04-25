Nagy Ervin is miniszter lesz?

Sorra jelenti be leendő minisztereit a Tisza Párt elsöprő választási győzelme után kormányzásra készülő Magyar Péter. A 16 tárcából tizenkettőnek már megvan a potenciális irányítója. Ők:

Miniszterelnökséget vezető miniszter: Ruff Bálint

Pénzügyminiszter: Kármán András

Külügyminiszter: Orbán Anita

Gazdasági és energetikai miniszter: Kapitány István

Élő környezetért felelős miniszter: Gajdos László

Agrár- és élelmiszer-gazdaságért felelős miniszter: Bóna Szabolcs

Gyermek- és oktatásügyi miniszter: Lannert Judit

Egészségügyi miniszter: Hegedűs Zsolt

Honvédelmi miniszter: Ruszin-Szendi Romulusz

Vidék- és településfejlesztési miniszer: Lőrincz Viktória

Szociális- és családügyi miniszter: Kátai-Németh Vilmos

Közlekedési és beruházási miniszter: Vitézy Dávid

Még nem ismert, hogy ki lesz a belügyminiszzter, a művelődési miniszter az igazságügyi miniszter, valamint a digitális és technológiai miniszter. Az ő személyüket várhatóan a jövő héten nevezi meg Magyar Péter.

Sajtóértesülések szerint a következő belügyminiszter Bucsek Gábor, az OTP Bank Biztonsági Igazgatóság ügyvezető igazgatója lehet, a művelódési miniszter Nagy Ervin színész (aki már Magyar Péter első nagyobb szereplése, a 2024. március 15-ei beszéde során is ott volt a Tisza Párt elnöke mellett), az igazságügyi miniszter pedig Melléthei-Barna Márton, a Tisza Párt jogi igazgatója, és Magyar Péter egyik legközelebbi bizalmasa, aki már a választások utáni parlamenti egyeztetésekre is elkísérte a leendő miniszterelnököt. Hogy ki lehet majd a digitális és technológiai miniszter, arról még nem szivárgott ki információ.