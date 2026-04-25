Nagy Ervin is miniszter lesz?

Magyar Péter leendő kormányában már 12 hely elkelt, a fennmaradó négy tárcavezető személye is napokon belül ismertté válik.

Sorra jelenti be leendő minisztereit a Tisza Párt elsöprő választási győzelme után kormányzásra készülő Magyar Péter. A 16 tárcából tizenkettőnek már megvan a potenciális irányítója. Ők:

  • Miniszterelnökséget vezető miniszter: Ruff Bálint
  • Pénzügyminiszter: Kármán András
  • Külügyminiszter: Orbán Anita
  • Gazdasági és energetikai miniszter: Kapitány István
  • Élő környezetért felelős miniszter: Gajdos László
  • Agrár- és élelmiszer-gazdaságért felelős miniszter: Bóna Szabolcs
  • Gyermek- és oktatásügyi miniszter: Lannert Judit
  • Egészségügyi miniszter: Hegedűs Zsolt
  • Honvédelmi miniszter: Ruszin-Szendi Romulusz
  • Vidék- és településfejlesztési miniszer: Lőrincz Viktória
  • Szociális- és családügyi miniszter: Kátai-Németh Vilmos
  • Közlekedési és beruházási miniszter: Vitézy Dávid

Még nem ismert, hogy ki lesz a belügyminiszzter, a művelődési miniszter az igazságügyi miniszter, valamint a digitális és technológiai miniszter. Az ő személyüket várhatóan a jövő héten nevezi meg Magyar Péter.

Sajtóértesülések szerint a következő belügyminiszter Bucsek Gábor, az OTP Bank Biztonsági Igazgatóság ügyvezető igazgatója lehet, a művelódési miniszter Nagy Ervin színész (aki már Magyar Péter első nagyobb szereplése, a 2024. március 15-ei beszéde során is ott volt a Tisza Párt elnöke mellett), az igazságügyi miniszter pedig Melléthei-Barna Márton, a Tisza Párt jogi igazgatója, és Magyar Péter egyik legközelebbi bizalmasa, aki már a választások utáni parlamenti egyeztetésekre is elkísérte a leendő miniszterelnököt. Hogy ki lehet majd a digitális és technológiai miniszter, arról még nem szivárgott ki információ. 

Orbán Viktor perceken belül nagy bejelentést tesz

Orbán Viktor perceken belül nagy bejelentést tesz

Ezt posztolta ki a Facebook-oldalára.

Orbán Viktor nem lesz tagja a következő parlamentnek?

Orbán Viktor nem lesz tagja a következő parlamentnek?

Kormánypárti körökből származó információk alapján ez nagyon is elképzelhető.

Magyar Péter kikelt a magyar adófizetők pénzéből a Vajdaságban működő Fidesz-propaganda ellen

Magyar Péter kikelt a magyar adófizetők pénzéből a Vajdaságban működő Fidesz-propaganda ellen

A leendő miniszterelnök az oda küldött anyaországi támogatások felhasználásának ellenőrzését ígérte.

Gulyás Gergely tulajdonképpen megkövette Hann Endrét

Gulyás Gergely tulajdonképpen megkövette Hann Endrét

Azt hiszem, hiba lenne nem elismerni, hogy a Medián pontos volt – jelentette ki a mostani Miniszterelnökség távozó minisztere.

Lehullt a lepel a Kutyapárt pénzügyeiről

Lehullt a lepel a Kutyapárt pénzügyeiről

Kiderült, mire ment el a közel 650 millió forintos állami támogatás.

Semjén Zsolt benyújtotta a lemondását

Semjén Zsolt benyújtotta a lemondását

A KDNP elnöki tisztségéről, de párttársai nem fogadták el.

Magyar Péter bejelentette, ki lehet a miniszterelnök-helyettes

Ezt a Facebookon posztolta ki a választáson elsöprő győzelmet aratott Tisza Párt elnöke.

A szakma hozsannázik azon, hogy Lázár Jánost Vitézy Dávid válthatja a miniszteri székben

A szakma hozsannázik azon, hogy Lázár Jánost Vitézy Dávid válthatja a miniszteri székben

A Hungrail üdvözli Magyar Péter jelöltjét a közlekedési miniszteri posztra.

Folytatódik a választások utáni kormánypárti belháború

Elmarasztalták a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-t, mert nem hajtotta végre a Kúria rendelkezését.

Simor András megzsarolása jól példázza, hogyan működött a NER

Simor András zsarolásgyanús esete jól példázza, hogyan működött a NER

Főszerkesztői jegyzet arról, meddig volt hajlandó elmenni az Orbán-rezsim, ha nem tetszett neki egy kritika. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

