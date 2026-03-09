Nagy étvággyal vásárolja vissza vagyontárgyait Schadl és Völner

Ugyan folyamatban van a Fővárosi Törvényszéken az elmúlt évek legsúlyosabb korrupciós büntetőpere Völner Pál volt igazságügyi államtitkár és Schadl György volt végrehajtó elnök ellen, mégis mindkét fővádlott sikerrel vásárolt ki egy-egy értékes vagyontárgyat a bűnügyi zár alól.

A 24.hu beszámolója szerint a végrehajtók korrupcióval vádolt volt elnöke korábban több vagyontárgya megváltását kezdeményezte a bíróságon, ám végül csak az egyik luxusóráját váltotta ki a vagyonzár alól.

Autói, kisreplője, hajója egyelőre hatósági zár alatt van.

Völner Pál családja is kiváltott egy ingatlant a lefoglalás alól. Bár a volt végrehajtó elnök korábban úgy számolt, hogy körülbelül 30 millió forintot kell fizetnie a bíróságnak az autói, a kisrepülőgépe, és a kishajója, valamint az egyéb értéktárgyai megváltásáért, kiderült, több mint százmilliós értékbecslés készült a vagyonról.

Végül Schadl „csak” egy Rolex Yacht-Master II típusú svájci luxuskarórát váltott ki a vagyonzár alól.