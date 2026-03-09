1p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Vegyen részt Ön is!

Részletek >>

Közélet Bíróságok, perek, közjegyzők, cégjog Korrupció

Nagy étvággyal vásárolja vissza vagyontárgyait Schadl és Völner

mfor.hu

Schadl sokmindent kiváltott volna, Völner Pál családja pedig leginkább egyvalamit szerzett vissza, de az sokat ér. 

Ugyan folyamatban van a Fővárosi Törvényszéken az elmúlt évek legsúlyosabb korrupciós büntetőpere Völner Pál volt igazságügyi államtitkár és Schadl György volt végrehajtó elnök ellen, mégis mindkét fővádlott sikerrel vásárolt ki egy-egy értékes vagyontárgyat a bűnügyi zár alól.

A 24.hu beszámolója szerint a végrehajtók korrupcióval vádolt volt elnöke korábban több vagyontárgya megváltását kezdeményezte a bíróságon, ám végül csak az egyik luxusóráját váltotta ki a vagyonzár alól.

Autói, kisreplője, hajója egyelőre hatósági zár alatt van.

Völner Pál családja is kiváltott egy ingatlant a lefoglalás alól. Bár a volt végrehajtó elnök korábban úgy számolt, hogy körülbelül 30 millió forintot kell fizetnie a bíróságnak az autói, a kisrepülőgépe, és a kishajója, valamint az egyéb értéktárgyai megváltásáért, kiderült, több mint százmilliós értékbecslés készült a vagyonról.

Végül Schadl „csak” egy Rolex Yacht-Master II típusú svájci luxuskarórát váltott ki a vagyonzár alól.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Őrizetbe veszik az ukrán Oschadbank alkalmazottait Magyarországon a pénzszállító autók lefoglalása során

„Ez útonállás, pénzrablás! Ezt nem teheti meg!” Olvasóink reagáltak a lekapcsolt ukrán pénzszállítmány hírére

Jogosan járt-e el a NAV, amikor lefoglalta egy ukrajnai bank Magyarországon bejelentett útvonalon áthaladó pénz- és aranyszállítmányát? Nőnapon női olvasóink hozzászólásaiból válogattunk.

Hét országos pártlista lehet április 12-én, az egyiket senki nem ismeri

Hét országos pártlista lehet április 12-én, az egyiket senki nem ismeri

Nyolc évvel ezelőtt 40 pártlistát jelentettek be.

Szijjártó Péter most miért nem emelte fel a hangját?

Miért Moszkvába és miért nem Kijevbe utazott Szijjártó Péter?

A magyar gazdasági érdekek szempontjából nehezen megmagyarázható, hogy a külgazdasági és külügyminiszter a héten miért nem az ukrán fővárosba ment, ha a magyar energiaellátás valóban veszélyben van. Azt pedig még nehezebb megmagyarázni, hogy a magyar szuverenitást alapvető fontosságúnak tartó kormány kommentár nélkül hagyta, hogy az orosz elnök durván megfenyegette Magyarországot. Jegyzet.

EVP

Berobbant a Közel-Kelet, robbanásközelben a magyar-ukrán viszony – Ez Viszont Privát

Ami biztos: február 28-án az Egyesült Államok és Izrael önkényesen megtámadta Iránt. De kinek áll érdekében ez a háború? Milyen hatással lesz ez a Közel-Keletre és a világra? Mennyire fáj ez a magyar gazdaságnak? És tényleg közeleg-e a III. világháború?

Ezért óvatos a Tisza Párt szakpolitikai kérdésekben

Ezért óvatos a Tisza Párt szakpolitikai kérdésekben

Gyűjtőpárt lett a Tisza az elmúlt évben, ez derült ki a Republikon friss felméréséből. A választóik között a liberálisok és a baloldaliak mellett jobboldaliak is vannak, míg a Fidesz-KDNP bázisának túlnyomó része egységesen gondolkodik a világról. 

Orbán Viktor arról beszélt, le fogják állítani a Magyarországon áthaladó, Ukrajnának fontos dolgokat

Orbán Viktor arról beszélt, le fogják állítani a Magyarországon áthaladó, Ukrajnának fontos dolgokat

Zsarolják Magyarországot, nekünk erre megfelelő választ kell találnunk – ezt mondta Orbán Viktor pénteken a Kossuth Rádióban. 

Megvan Orbán Viktor március 15-ei beszédének helye és időpontja

Megvan Orbán Viktor március 15-ei beszédének helye és időpontja, ezt követően indul a Tisza felvonulása

Délután 1 órakor tart beszédet Orbán Viktor március 15-én a Kossuth téren – derült ki Kovács Zoltán államtitkár bejegyzéséből. Nem sokkal később a Tisza Párt is felvonulást indít a budapesti belvárosban.

Sztrájkolnak a pécsi buszvezetők, rendkívüli menetrend jön

Sztrájkolnak a pécsi buszvezetők, rendkívüli menetrend jön

Nem sikerült megállapodni a bérfejlesztésről, ezért vasárnaptól sztrájkba kezdenek a pécsi önkormányzati Tüke Busz Zrt. buszvezetői. A Google Térkép alkalmazáson is az új menetrend szerint lehet útvonalat tervezni vasárnaptól. 

Kezdődik a Kormányinfó – kövesse percről-percre az Mforon!

Háború, benzinár-emelkedés és szifilisz – ez volt a Kormányinfón

Nem lesz benzinárstop, de a Barátság kőolajvezeték állapotát tényfeltáró bizottsággal vizsgáltatná meg a kormány – erről beszélt Gulyás Gergely a Kormányinfón. Kiderült az is, mennyibe került tavaly a rezsicsökkentés, és mennyi bevétele volt a kormánynak a Moltól a különbözetadó miatt.

Leszállt Szijjártó Péter, már nagyon várták a repülőtéren

Leszállt Szijjártó Péter, már nagyon várták a repülőtéren

Hozzátartozóik fogadták a két magyar hadifoglyot a budapesti repülőtéren.

MFOR hírlevél

Friss

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168