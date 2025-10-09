Nagy harc várható: Bódis Kriszta indulhat Hadházy Ákos körzetében

A Telex úgy tudja, hogy:

Budapest 6. választókerületében, azaz a független Hadházy Ákos körzetében Bódis Kriszta, a Tisza társadalompolitikai szakértője lesz a Tisza Párt egyik jelöltje a háromból;

Pest 3. választókerületében, azaz várhatóan a Fidesz kommunikációs igazgatójával, Menczer Tamással szemben Bujdosó Andrea, a párt budapesti képviselője lesz az egyik jelölt-jelölt,

Forsthoffer Ágnes, a Tisza új alelnöke pedig Veszprém 2. választókerületében indulhat az előválasztáson, ami most a fideszes Kontrát Károly körzete.

Bódis Kriszta lehet Hadházy egyik kihívója?

A Tisza a portál megkeresésére annyit írt, hogy a párt november elején indítja el a kiválasztási folyamat nyilvános részét, ekkor ismertetik a választókerületenkénti 3-3 jelöltet. Addig pedig „nem kommentálnak semmilyen feltételezést”.

A kiválasztásra azért kell várni, mert Magyar Péterék nemrég elhalasztották a jelöltek kiválasztását, a hivatalos indokolás szerint azért, hogy védjék a jelölteket, és inkább a Nemzet hangja nevű adózással kapcsoaltos akciójukra akarnak fókuszálni.