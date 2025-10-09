Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Nagy harc várható: Bódis Kriszta indulhat Hadházy Ákos körzetében

Állítólag Bódis Kriszta, Bujdosó Andrea és Forsthoffer Ágnes is ott van a Tisza Párt országgyűlési képviselőjelöltjei között.

A Telex úgy tudja, hogy: 

  • Budapest 6. választókerületében, azaz a független Hadházy Ákos körzetében Bódis Kriszta, a Tisza társadalompolitikai szakértője lesz a Tisza Párt egyik jelöltje a háromból;
  • Pest 3. választókerületében, azaz várhatóan a Fidesz kommunikációs igazgatójával, Menczer Tamással szemben Bujdosó Andrea, a párt budapesti képviselője lesz az egyik jelölt-jelölt,
  • Forsthoffer Ágnes, a Tisza új alelnöke pedig Veszprém 2. választókerületében indulhat az előválasztáson, ami most a fideszes Kontrát Károly körzete.

Bódis Kriszta lehet Hadházy egyik kihívója?
Fotó: Facebook

A Tisza a portál megkeresésére annyit írt, hogy a párt november elején indítja el a kiválasztási folyamat nyilvános részét, ekkor ismertetik a választókerületenkénti 3-3 jelöltet. Addig pedig „nem kommentálnak semmilyen feltételezést”.

A kiválasztásra azért kell várni, mert Magyar Péterék nemrég elhalasztották a jelöltek kiválasztását, a hivatalos indokolás szerint azért, hogy védjék a jelölteket, és inkább a Nemzet hangja nevű adózással kapcsoaltos akciójukra akarnak fókuszálni.

 

Nagy bejelentésekre készülnek Gulyás Gergelyék? Itt a Kormányinfó, kövesse velünk a híreket percről percre!

Mit vár a kormány a Von der Leyen elleni indítványtól? Bejelentések jöhetnek a következő napokban – ez volt a csütörtöki Kormányinfó

Kormányinfót hozott a csütörtök délelőtt. 

Több száz moldovai állampolgárt utasított ki Magyarország

Öt év alatt 49 ezer menedékkérelmet nyújtottak be az Országos Idegenrendészeti Főigazgatósághoz, ebből 8 ezret tavaly. Külföldre kinevezett vízumtanácsadók kezdték el munkájukat – többek között ez derül ki a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslatból. 

Orbán Viktor elárulta: megint készül valamire a kormány

Összeültek a szerdai kormányülésre a kormánytagok.

Magyar Péter: Orbánék pánikolnak – Orbán Viktor: A Tisza egy brüsszeli projekt

Dübörög a kampány.

A tehetségkutatók vezetik a nézettségi számokat

Mindenki csak bottal ütheti az X-Faktor és a Sztárban sztár nyomát?

A szuperprodukciók kiemelkedtek a nézettségi mezőnyből.

A Balatonnál is pénzt kérnek a betelepülőktől

Védenék a Széchenyi-család hagyományait. 

A fideszes polgármester szerint megvan az MNB-s pénz

Saját miniszterének is ellentmondott a kecskeméti polgármester az MNB-alapítványokkal és az egyetemmel kapcsolatban?

Szijjártó Péter már biztos benne, hogy Ukrajna próbálja befolyásolni a magyar választásokat

Már nincsenek kétségei a miniszternek.

Orbán Viktor legkeményebb kritikusa áll ki legnagyobb ellenfele mellett

Nem fogják kiadni Magyar Péter mentelmi jogát Daniel Freund szerint.

Nagyon felhúzták magukat Orbán Viktorék Zelenszkij megszólalásán

Kicsapta a biztosítékot az ukrán elnök azzal, amit az uniós csatlakozásról mondott.

