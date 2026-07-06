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Közélet Európai Unió Vitézy Dávid

Nagy hírt kaphat pénteken a Magyar-kormány

mfor.hu

Dönthetnek az EU-s pénzügyminiszterek.

Hazahoztuk az uniós forrásokat, a hazugságokat ezzel kapcsolatban lelepleztük, a korrupcióellenes intézkedéseket és az egyéb szükséges jogszabályokat az Országgyűlés elé terjesztettük – mondta Vitézy Dávid építési és beruházási miniszter az Országgyűlés hétfői ülésén, napirend előtt.

A tárcavezető kiemelte: az Európai Bizottsággal a tárgyalásokat lezárták, a helyreállítási terv szövege végleges. A végleges döntés az Európai Unió tagállamainak pénzügyminiszteri tanácsülésén pénteken várható, és minden jel arra utal, hogy ez pozitív döntés lesz – közölte.

Felszólalásában Vitézy az előző kormánynak üzent, úgy fogalmazva, hogy fontos szembenézni azzal, hogy milyen hazugságok vezettek oda, hogy az előző kormány nem tudta hazahozni az uniós pénzeket. „Fontos szembenézni azzal, hogy önök kiírták a kék plakátokra, hogy megállítják Brüsszelt, de valójában a magyar gazdaságot sikerült megállítani; önök kiírták a kék plakátokra, hogy üzennek Brüsszelnek, de valójában a magyar vasúton utazóknak, a magyar kórházakban ellátott betegeknek, a magyar felsőoktatásban tanuló hallgatóknak üzentek” – fogalmazott.

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