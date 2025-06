A nemzetgazdasági miniszter Facebook-oldalán számolt be arról, hogy a Magyar Gyógyszerészi Kamara bejelentette, hogy a patikák is érvényesítik a gyógyszergyártók és a nagykereskedők önkéntes árkorlátozását, így a gyógyszertárak is saját 2024. december 31-i listaáraikon, vagy annál olcsóbban értékesítik az érintett készítményeket.

A miniszter csütörtökön bejelentette, hogy a Gyógyszer-nagykereskedők Szövetsége is vállalja az önkéntes árkorlátozást: