Nagy Márton ma a postásoknak ígért extra pénzt

A Magyar Posta a Postás Szakszervezet között korábban megkötött kétéves megállapodás módosításával az eredetileg tervezett 7 százalék helyett összesen 10 százalékkal emelkednek a bérek az idén – jelentette be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter csütörtök reggeli Facebook-posztjában. A bérek január 1-től 7 százalékkal, július 1-től további 3 százalékkal nőnek.

A postások ezen felül a tavaly decemberi bruttó 100 ezer forinton felül márciusban 150 ezer forint jutalmat kapnak, a cafetéria összege is emelkedni fog.