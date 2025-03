Nagy Márton megfenyegette a bankokat

Kapcsolódó cikk Csütörtökig nem fog nyugodtan aludni Nagy Márton, Rogán Antal is készülődhet? Újabb sokatmondó gazdasági adatok kerülnek napvilágra hétfőtől, vajon mivel próbálják majd megmagyarázni, ha gyenge számok jönnek?

A miniszter az elmúlt hetekben a bankok mellett a kereskedőket is felszólította az árak csökkentésére. Két hete arról írt: „Ha nem sikerül a kereskedőknek és a beszállítóknak közösen az árakat csökkentenie, akkor nincs más választásunk, minthogy direkt módon beavatkozzunk az árakba.”

Az elmúlt hónapokban a bankok többsége megemelte az átutalások és készpénzfelvételek díját, részben a tavaly augusztustól növekvő pénzügyi tranzakciós illeték miatt, amelynek áthárítását a kormány 2023 végéig megtiltotta. A lakossági ügyfelek most szembesülhettek a moratórium lejárta utáni költségnövekedéssel, miközben a bankok egy része már újabb, az inflációhoz kötött díjemeléseket is bejelentett.

„A banki számladíjak jelentősen emelkednek. Ez nem indokolt, ezért ha kell, itt is lépni fogunk!!”

