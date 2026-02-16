NGM öröme: kilőtt az egyik, a tárca alá tartozó cég

Nőtt a Nemzetgazdasági Minisztérium tulajdonosi joggyakorlásával működő Start Garancia Zrt. kezességvállalási állománya 2025-ben, noha a társaság kedvezőtlen finanszírozási környezettel szembesült – közölte a társaság. A 20 éves cég portfóliója 2025 végéig mintegy 500 milliárd forintra gyarapodott, ezáltal összesen több mint 700 milliárd forintnyi finanszírozás, illetve közel 1200 milliárd forint értékű beruházás megvalósulását tette lehetővé. 2025 végéig a kezességállományuk közel 500 milliárd forintra nőtt, vagyis a 2024. év végi mintegy 430 milliárd forinthoz képest 16 százalékkal növekedett.

Kapcsolódó cikk Több tízezret húz ki a magyar nyugdíjasok zsebéből a trükkös számítás Jelentős összeggel rövidítik meg a nyugdíjasokat.

A Start Garancia 2025 decemberéig bezárólag összesen 730 milliárd forintnyi hitel- és kötvénypiaci finanszírozás megvalósulásához járult hozzá, amelybe a vállalati hitelek és kötvénykibocsátások mellett a bankgaranciák is beletartoznak. A társaság így nem csak a vállalatok finanszírozáshoz jutását, de a bankok vállalathitelezési hajlandóságát és a kötvénypiaci aktivitást is ösztönzi. A társaság állami viszontgarancia mellett segíti a vállalatok forráshoz jutását, nemzetgazdaságilag jelentős, nagy volumenű beruházások megvalósulását támogatva. A Start Garancia kezességbeváltási aránya rendkívül alacsony, 2025 végén 0,4%-ot tett ki.