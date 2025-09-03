Nagy Márton szerint is rosszabb a helyzet, mint gondoltuk

Nagy Márton gazdasági miniszter a Reutersnek nyilatkozva elmondta, hogy bár a hivatalosan kommunikált hiánycél 4,1 százalék, valójában 4-4,5 százalék közötti értékre számít 2024-ben, míg jövőre körülbelül 4 százalék lehet a deficit – írja a Portfolió.

A lap hozzáteszi: az év első hét hónapjában 2786 milliárd forintos pénzforgalmi hiány jött össze, ami ugyan első ránézésre jelentős, de az elmúlt hónapokban inkább többletes volt a büdzsé az egyszeri tételek, például az osztalékbefizetések miatt. A kormány eredetileg 3,7 százalékos GDP-arányos hiánnyal számolt 2025-re, de ezt már 4,1 százalékra emelte. Az MNB a most Nagy Márton által bemondotthoz hasonló, 4,1–4,4 százalék közötti sávot valószínűsít, míg egyes elemzők szerint a deficit akár az 5 százalékot is meghaladhatja.

Kiderült, hogy kissé pesszimistábban látja a jelen helyzetet

A mostani, választási kiadásnövekedésre vonatkozó kijelentés arra is utalhat, hogy a 2026-os költségvetési hiány is magasabb lehet a tényleges választási év, valamint a már ősszel elinduló, az egyenleget terhelő programok miatt.

A kormány nemrég 2,5 százalékról 1 százalékra csökkentette az idei gazdasági növekedési előrejelzését. A miniszter szerint ez az érték akár még alacsonyabb is lehet Európa gazdasági lassulása miatt, de még egy 0,7 százalékos növekedés sem lenne jelentős hatással a költségvetésre, mivel a belföldi fogyasztás és az áfabevételek stabilak.

Az infláció idén várhatóan átlagosan 4,7 százalék lesz, ennek kapcsán Nagy Márton szerint naivitás lenne azt várni, hogy egy kormány ne növelné kiadásait a választások előtt, de hangsúlyozta, hogy nem kockáztatják a befektetők bizalmát és az ország hitelminősítését.