Közélet Budapest Karácsony Gergely Nagy Márton

Nagy Márton visszaszólt Karácsony Gergelynek

mfor.hu

A tárcavezető reagált.

Ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk, a főpolgármester reggeli tájékoztatása szerint a kormány újabb 6,2 milliárd forintot emelt le Budapest számlájáról. Szavai szerint egyebek mellett:

Budapest biztonságos működőképessége az elvonás miatt már nem fenntartható. Az elvett újabb 6,2 milliárd miatt a budapestieknek biztosított közszolgáltatások, köztük a közösségi közlekedés a megszokott és okkal elvárt szinten nem működtethető.

Karácsony szavaira Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szintén a Facebookon reagált, bejegyzése szerint nem történt rendkívüli dolog. Mint írta:

nem értjük Karácsony Gergely felháborodását, semmi rendkívüli, előre nem tudott esemény nem történt.  Ez továbbra is figyelemelterelés arról, hogy csődbe vitték Budapestet.

A jogszabályokat változatlanul mindenkinek be kell tartania, senki sem áll a jogszabályok felett. Ez a szolidaritási hozzájárulás esetében sincs másképp!

Nagy Márton teljes posztját itt nézheti meg:

