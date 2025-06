Nagy Márton vitataja a fővárosnak járó visszafizetést

Online Klasszis Klub élőben Csillag Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi gazdasági és közlekedési minisztert!

„A fővárost nem a szolidaritási hozzájárulás, hanem mint az az adatokból is látszik, a főváros felelőtlen gazdálkodása viszi csődbe.” – állapítja meg Nagy Márton.

„A bíróság továbbá nem vizsgálta, hogy Rákosrendező kifizetése miként járult hozzá a főváros csődjéhez. Vizsgáljuk az ítéletet, ez után döntünk a lehetséges lépésekről, akár a fellebbezésről is” – jelentette be.

„Önök félrevezették a törvényszéket, mert hibásan mutatták be a helyi iparűzési adó jelentős emelkedését. Az ítéletben az szerepel, hogy 2025 június közepéig 20-30 milliárd forintnyi iparűzési adóbevételre tesz szert a főváros, ami nem igaz. Az NGM tényadatai szerint május végéig már 135 milliárd forint folyt be a főváros számára iparűzési adó formájában” – teszi hozzá a miniszter.

A nemzetgazdasági miniszter szerint félrevezették a bíróságot a fővárosnak kedvező ítélet megszületésekor. Fellebbezni készül. Karácsony Gergely főpolgármester figyelmét is felhívta néhány számra.

