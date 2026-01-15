Nagy Mártonék meg akarják lepni az éttermek tulajdonosait

Az ülésen értékelték a turisztikai szektor tavalyi teljesítményét, valamint az idei várhatót és megállapították, hogy a turisztikai szektoron belül a vendéglátó iparnál, az éttermek esetén lépni kell.

Gondolkodunk azon, hogy egy éttermeket támogató csomagot javasoljunk a kormány részére. Ennek részletein dolgozunk

– hívta fel a figyelmet a nemzetgazdasági miniszter.

A KSH legutolsó rendelkezésre álló adatai szerint 2010-hez képest az éttermi-vendéglátó egységek száma 55 ezerről 44 ezer alá csökkent 2024-re, ami 20 százalékos esés, de egyes kategóriát jobban érintett a bezárási hullám. Így például az italüzletek, kávézók, zenés-táncos szórakozóhelyek száma közel lefeleződött. Eközben az éttermek, büfék száma 12 százalékot esett – teszi hozzá a hírhez a portfolio.hu.

Nagy Mártonék most a vendéglátóipari egységeket célozzák meg

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A Magyar Vendéglátók Iparegyesületének tavaly nyáron megjelent jelentése szerint 2024 végén a vendéglátóhelyek száma összességében 15 százalékkal volt kevesebb a járvány előtti, 2019. évihez képest.

2024-ben a vendéglátóhelyi forgalom volumene a járvány előtti, 2019. évinél 0,4 százalékkal volt magasabb. Vagyis lényegében az éttermi szektor szintjén nincs érdemi növekedés a forgalomban, de még szembetűnőbb a kedvezőtlen folyamat, mikor a szektor bontását nézzük. A jelentés ugyanis megállapította, hogy az éttermeken belül a kereskedelmi vendéglátás volumene 1,1 százalékkal kisebb, a munkahelyi vendéglátásé viszont 15 százalékkal volt nagyobb, mint 2019-ben.