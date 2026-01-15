2p

A geopolitika felforgatja a piacokat – készüljön fel időben, kerülje el a bukást!
Fedezze fel, hogyan hat a világrend változása az Ön pénzügyeire!

Klasszis Befektetői Klub

2026. január 27., Budapest

Ne maradjon le – jelentkezzen most! >>

Közélet Gasztronómia Választás 2026 Nagy Márton

Nagy Mártonék meg akarják lepni az éttermek tulajdonosait

mfor.hu

Ülésezett a kormány Gazdasági Kabinete, amelyről Nagy Márton a közösségi oldalára kitett videóban számolt be csütörtök délután.

Az ülésen értékelték a turisztikai szektor tavalyi teljesítményét, valamint az idei várhatót és megállapították, hogy a turisztikai szektoron belül a vendéglátó iparnál, az éttermek esetén lépni kell.

Gondolkodunk azon, hogy egy éttermeket támogató csomagot javasoljunk a kormány részére. Ennek részletein dolgozunk

hívta fel a figyelmet a nemzetgazdasági miniszter.

A KSH legutolsó rendelkezésre álló adatai szerint 2010-hez képest az éttermi-vendéglátó egységek száma 55 ezerről 44 ezer alá csökkent 2024-re, ami 20 százalékos esés, de egyes kategóriát jobban érintett a bezárási hullám. Így például az italüzletek, kávézók, zenés-táncos szórakozóhelyek száma közel lefeleződött. Eközben az éttermek, büfék száma 12 százalékot esett – teszi hozzá a hírhez a portfolio.hu.

Nagy Mártonék most a vendéglátóipari egységeket célozzák meg
Nagy Mártonék most a vendéglátóipari egységeket célozzák meg
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A Magyar Vendéglátók Iparegyesületének tavaly nyáron megjelent jelentése szerint 2024 végén a vendéglátóhelyek száma összességében 15 százalékkal volt kevesebb a járvány előtti, 2019. évihez képest.

2024-ben a vendéglátóhelyi forgalom volumene a járvány előtti, 2019. évinél 0,4 százalékkal volt magasabb. Vagyis lényegében az éttermi szektor szintjén nincs érdemi növekedés a forgalomban, de még szembetűnőbb a kedvezőtlen folyamat, mikor a szektor bontását nézzük. A jelentés ugyanis megállapította, hogy az éttermeken belül a kereskedelmi vendéglátás volumene 1,1 százalékkal kisebb, a munkahelyi vendéglátásé viszont 15 százalékkal volt nagyobb, mint 2019-ben.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Most igazán jelentős bírságot szabtak ki Balázsékra

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsának határozata értelmében több mint 11 millió forint bírságot kell fizetnie a Rádió 1-nek azért, mert a „Balázsék” egyik adása megsértette a klasszifikációs rendelkezéseket. A testület emellett újabb eljárást indított a műsorszám további két adásában elhangzottak miatt.

Eldőlt, hogy indul-e Gattyán György a választásokon

Nem indul az áprilisi választáson Gattyán György pártja, a Megoldás Mozgalom. 

Lesz másik! – a fuvarozók javaslatcsomagot nyújtanak be az útdíjrendszer szabályozásának módosítására

Lesz másik! – a fuvarozók javaslatcsomagot nyújtanak be az útdíjrendszer szabályozásának módosítására

Egységes javaslatcsomagot nyújtanak be az útdíjrendszer szabályozásának módosítására a fuvarozói szakmai szervezetek február 15-éig – közölte a NiT Hungary csütörtökön.

Kiderült, miért nem egy napon utalják a nyugdíjakat – Lázár János mégsem szállt ki a munkából? Ez volt a csütörtöki Kormányinfó

A szokásos időpontban tartották a tájékoztatót.

Nagyon bepöccent Magyar Péter: 20 év börtönnel fenyegeti Orbán Viktorékat

Nagyon bepöccent Magyar Péter

A Tisza Párt elnöke szerint közpénzen valótlan információkat terjeszteni hűtlen kezelés.

Ungár Péter visszavonul a nagypolitikától, fontos területen dolgozik majd

Ungár Péter visszavonul a nagypolitikától, fontos területen dolgozik majd

Az LMP-s országgyűlési képviselő, és egyben az ellenzéki párt társelnöke nem indul a 2026-os választásokon.

Orbán Viktor miniszterelnök saját katonáiban bízik

Nem konzultál, petíciót indít a kormány

A „brüsszeli háborús terv” finanszírozása elleni petíció elindítását jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök szerdán, a Facebook-oldalára feltöltött videójában.

Vége Budapest átvilágításának, Karácsony Gergely sem hagyta szó nélkül

Vége Budapest átvilágításának, Karácsony Gergely sem hagyta szó nélkül

A fővárosnak kevesebb pénzből kell ugyanazokat a szolgáltatásokat nyújtani, mint korábban, hiszen tavaly is 13 százalékkal kevesebb adóbevétele volt, mint a Tarlós-éra utolsó évében, 2019-ben.

88 nappal a választás előtt nagyon vezet a Tisza két felmérés szerint is

88 nappal a választás előtt nagyon vezet a Tisza két felmérés szerint is

Az IDEA és a Medián is publikálta a számait.

Választás 2026: Orbán Viktor és Magyar Péter is tűzifával kampányol

Választás 2026: Orbán Viktor és Magyar Péter is tűzifával kampányol

Meghosszabbítják a szociális tűzifa programot.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168