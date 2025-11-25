1p

Mi és ki ránthatja ki a gödörből a magyar gazdaságot?
Elkerülhetőek még a megszorítások?
Kik állják a 14. havi nyugdíj cechét?

2025. november 26. 15:30

Közélet Választás 2026

Nagy meglepetéseket hozott a Tisza jelöltállító szavazása

mfor.hu

Inkább a helyi jelöltek nyertek.

Kedd reggel megjelentek a Tisza jelöltállító szavazásának első körös eredményei, a továbbjutott 205 jelöltről a párt azt is közölte, milyen arányban szavaztak rájuk a helyi Tisza szigetek tagjai. A párt ismertebb szereplői közül többen is csak a második helyet csípték meg, a tiszások inkább a helyi jelöltekhez húztak – írja a 444.

Ez történt Hajdúszoboszlón, ahol az egykori vezérkari főnök, Ruszin-Szendi Romulusz mérettette meg magát, végül a szavazatok 34 százalékát szerezte meg. Őt Kovács Attila Zoltán ingatlanközvetítő előzte be 42 százalékkal, míg Gálóczhi-Tömösváry Zsolt József 24 százalékot kapott.

Hasonlóan járt Tarr Zoltán, a párt EP-képviselője és alelnöke a Budapest 16-os körzetben, Soroksáron és Pesterzsébeten. A református lelkészből lett politikus 37 százalékot kapott, de Kiss Máté jogász 2 százalékkal így is meg tudta előzni, míg az ápoló Perczel Nóra összesen 26 százalékot szerzett.

Orbán Viktor

Osztrák köztelevízió: véget érhet az Orbán-korszak Magyarországon

Az osztrák köztelevízió (ORF) híradója, a Zeit im Bild (ZIB) szerint a Tisza Párt gyakorlatilag minden közvélemény-kutatásban „egyértelműen vezet”, Orbán Viktor miniszterelnök korszaka a jövő tavaszi választásokkal „véget érhet”. 

Fontos választási bejelentést tett Magyar Péter

Megvannak a Tisza előválasztáson továbbjutó jelölt-jelöltjei.

Fontos választási bejelentést tett Orbán Viktor

Megvannak a Fidesz képviselőjelöltjei.

Futball klubigazgató lett az államtitkár fia

Tállai András agrárminisztériumi államtitkár fiát nevezték ki a mezőkövesdi focicsapat klubigazgatójának.

Ekkor ismerhetjük meg a Tisza Párt első körös jelöltjeit

Ekkor tudhatjuk meg, kik jutottak tovább a Tisza Párt jelöltállításának második körébe.

Tovább ömölhetnek Rogán Antalék propagandalevelei a Covid-csatornán

Hiába marasztalta el első fokon a bíróság Rogán Antalékat, hogy kormányszócső lett a járványügyi információs csatorna, a Miniszterelnöki Kabinetiroda szerint ez nem jogszerűtlen.

A magyar honvédség titkolja, de a horvátok elárulták miért zuhant le a magyar helikopter

A Honvédelmi Minisztérium hallgat a 2023-ban három magyar katona halálát okozó tragédiáról, de a horvát ügyészség elárulta a vizsgálat eredményét, így azt is, ki hibázott a baleset során.

Orbán Viktor: „Magyarország erre nem hajlandó”

Közvetlenül az európai uniós csúcs után ezt mondta Orbán Viktor. 

Magyar Péter: áll a bál a Karmelitában

Beütöttek a Tisza jelöltjei? Kedd reggelre már eredményeket is ígérnek.

Magyar Péter országjárásának Győri állomásán

„Hadházy mindenképpen vinni fogja a körzetét” – népszerűségi adatokra reagáltak olvasóink

A héten ismét közvélemény-kutatási adatok érkeztek, melynek eredményeit lapcsaládunk is közreadta. Van akit meglepetésként ér, van aki nem is hisz neki, megint más meg papírformának látja. Olvasóink értékelték, hisznek-e a felméréseknek.

Sokszínűség, esélyegyenlőség egyenlő akadálymentesítés – Klasszis Podcast

Beszélgetés a Magyar Telekom szakértőivel.

