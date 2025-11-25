Nagy meglepetéseket hozott a Tisza jelöltállító szavazása

Kedd reggel megjelentek a Tisza jelöltállító szavazásának első körös eredményei, a továbbjutott 205 jelöltről a párt azt is közölte, milyen arányban szavaztak rájuk a helyi Tisza szigetek tagjai. A párt ismertebb szereplői közül többen is csak a második helyet csípték meg, a tiszások inkább a helyi jelöltekhez húztak – írja a 444.

Ez történt Hajdúszoboszlón, ahol az egykori vezérkari főnök, Ruszin-Szendi Romulusz mérettette meg magát, végül a szavazatok 34 százalékát szerezte meg. Őt Kovács Attila Zoltán ingatlanközvetítő előzte be 42 százalékkal, míg Gálóczhi-Tömösváry Zsolt József 24 százalékot kapott.

Kapcsolódó cikk Fontos választási bejelentést tett Magyar Péter Megvannak a Tisza továbbjutó jelöltjei.

Hasonlóan járt Tarr Zoltán, a párt EP-képviselője és alelnöke a Budapest 16-os körzetben, Soroksáron és Pesterzsébeten. A református lelkészből lett politikus 37 százalékot kapott, de Kiss Máté jogász 2 százalékkal így is meg tudta előzni, míg az ápoló Perczel Nóra összesen 26 százalékot szerzett.