Nagy Orbán-Magyar meccs lesz március 15-én: mutatjuk, ki hol szónokol

A legalacsonyabb keresetűeknél is még mindig toronymagasan vezet Orbán Viktor formációja.

Kapcsolódó cikk Vezet a Tisza, de a nyugdíjasok nagyon nem szeretik Magyar Pétert A legalacsonyabb keresetűeknél is még mindig toronymagasan vezet Orbán Viktor formációja.

A közlemény szerint a korábbi évekhez hasonlóan idén is március 14-én kezdődnek a nemzeti ünnep központi programjai, aznap délután adják át a Kossuth- és Széchenyi-díjakat az Országház kupolacsarnokában.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!