Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Nagy tervei vannak Magyar Péteréknek a Mol jövőjéről

Átalakítanák az energetikai cég struktúráját. 

Munkacsoportot állít fel választási győzelme és kormányra kerülése esetén a Tisza a Mol tulajdonosi struktúrájának átalakítására – nyilatkozta Tarr Zoltán, a párt szakpolitikusa a Politiconak. Az infostart.hu szemléje szerint a terv állítólag már kész van, ami a teljes vezetői és tulajdonosi struktúrát érinti.

Mint emlékeztettek rá, a nyilvános adatok szerint most ez a Mol tulajdonosi összetétele:

  • Mol-Új Európa Alapítvány: 10,49 százalék
  • Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány: 10 százalék
  • Mathias Corvinus Collegium (MCC) Alapítvány: 10 százalék
  • Mol KMRP (Különleges Munkavállalói Résztulajdonosi Program): 7,95 százalék
  • OTP Bank: 5,43 százalék
  • Közkézhányad: 61,56 százalék

A cikk szerint azt Tarr Zoltán is elismerte, hogy a tulajdonosi szerkezet megváltoztatása nem ígérkezik könnyűnek, ha nem szereznek kétharmados többséget az Országgyűlésben, a vállalat stratégiájának módosítását viszont könnyebbnek gondolja. Kiemelte:

a Tisza a tervei szerint a Molt 2035-re leválasztanák az orosz olajimportról.

A Mol alapszabálya szerint egy részvényes vagy részvényesi csoport sem gyakorolhatja a szavazati jogok több mint 10 százalékát, vagyis a menedzsment leváltása, vagy a vállalat stratégiájának a módosítása nem ígérkezik könnyűnek.

Több forgatókönyv

A Politico cikkében kitért arra is, hogy a Tisza számára azonban a legnagyobb probléma, hogy sok olyan változtatás, amelyet mindenképpen végre akar hajtani Magyarországon, kétharmados parlamenti többség nélkül alkotmányosan nem megvalósítható, és egy ilyen felhatalmazás megszerzése jelenleg távoli lehetőségnek tűnik.

Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója szerint kétharmados többségre lenne szükség ahhoz, hogy „újratervezzék a magyar állam működésének alapjait”.

Az igazságszolgáltatás, az Alkotmánybíróság, a legfőbb ügyész, a Médiatanács és az ombudsman hivatala is azok közé a kulcsintézmények közé tartozik, amelyek vezetőit csak a parlamenti képviselők kétharmadának támogatásával lehet kinevezni – mondta Ligeti.

Tarr elismerte, hogy egy Tisza-kormánynak mindkét forgatókönyvre fel kell készülnie: arra is, ha csak egyszerű többsége lesz, és arra is, ha kétharmados.

„Van egy listánk azokról a lépésekről, jogi lépésekről, amelyeket meg szeretnénk tenni” – mondta, hozzátéve: „van egy forgatókönyvünk arra az esetre, ha alkotmányozó többségünk lesz, és egy másik arra, ha csak egyszerű többségünk… így készülünk.”

