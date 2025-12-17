Nagy változás a javítónevelői vezetők kinevezésében

A legfrissebb Magyar Közlönyből az derül ki, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt módosították: ezentúl a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának vezetőjének véleménye szükséges a javítónevelő intézetek vezetőinek kinevezésénél vagy kinevezése visszavonásához. Az országos parancsnok jelenleg dr. Tóth Tamás altárbornagy, büntetésvégrehajtási főtanácsos, ő kapja az új feladatokat.

Az országban öt javítónevelő intézet működik. Egy hete a Debreceni Javítóintézet eddigi igazgatóhelyettesét, Varga László Balázst nevezték ki az ominózus Szőlő utcai intézet élére megbízott igazgatóként. Varga megbízatása 2026. április 30-ig szól, az új vezetőt még a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság osztályvezetője, Sidlovits Ferenc mutatta be a dolgozóknak. Bár a Jelen szerint is merülnek fel kérdések a most kinevezett igazgatóval kapcsolatban.

A javítóintézetekben a rend fenntartásában, valamint a bűncselekmények elkövetésének a megelőzésében a hivatásos rendőr büntetés-végrehajtási intézeti feladatokban is közreműködhet.

A Szőlő utca miatt jön a rendőri jelenlét

Fotó: Google Maps

A javítóintézet rendjének fenntartása érdekében működő biztonsági rendszert és egy új házirendet a büntetésvégrehajtás országos parancsokának az egyetértésevel kell kialakítani, majd azt rendszeresen ő ellenőrizheti.

A gyermekotthonoknál is változás jön

A Magyar Közlönyben közzétett törvénymódosítás a gyermekotthonokat is érinti: ezen intézmények rendjenek fenntartásában az általános rendőrségi feladatok ellátására hivatásos állományú rendőri jelenlét vagy iskolaőrség útján látható el. Mindkét esetben megállapodásban kell rögzíteni a gyermekotthon és a rendőri vagy iskolaőri jelenlétről szóló együttműködést. A rendőri jelenlét nem irányulhat a gyermekotthon rendjének fenntartásával össze nem függő tevékenységre.