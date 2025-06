Nagy változás készül a számlázásban – extra időt kaptak a magyar cégek

Online Klasszis Klub élőben Csillag Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi gazdasági és közlekedési minisztert!

A Niveus szerint a cégeknek már most érdemes megkezdeniük a felkészülést: vizsgálják felül, milyen adatok kerülnek ki a számlázóból, frissítsék rendszereiket, és biztosítsanak megfelelő kontrollt az automatizált adatszolgáltatás fölött.

„Sokan abban a hitben élnek, hogy a számlázóprogram automatikus kapcsolata a NAV-val garancia a hibamentességre, pedig ez nem így van. Szeptembertől már éles a rendszer, így nemcsak figyelmeztetés jár a hibás adatokért, hanem ez az adatszolgáltatás meghiúsulását is eredményezheti, ami akár adóhatósági eljáráshoz is vezethet” – hangsúlyozta Antretter Erzsébet, a Niveus adótanácsadási üzletágának vezetője.

A módosítás lényege, hogy 21 eddig csak figyelmeztetésként megjelenő hibát a NAV szeptembertől már súlyos hibaként („error”) kezel. Ezek a számlák nem kerülnek be a NAV rendszerébe, ami komoly következményekkel járhat az áfabevallásokra és az adategyeztetésre nézve.

