Nagy változás nézhet ki a nyugdíjasoknak

Az Országos Nyugdíjas Parlament elfogadta „Az országgyűlési választáson induló pártok figyelmébe ajánljuk” címet viselő dokumentumot.

A helyi nyugdíjas közösségek véleményére és javaslataira épülő dokumentumban az Országházban megjelent 420 küldött ajánlást fogalmazott meg a 2026. évi országgyűlési választáson induló pártok részére, melyben összefoglalták az életkörülményeik javítása érdekében szükségesnek tartott legfontosabb lépéseket.

Kiemelték, hogy jelentősen emelni kell az idősellátásra fordítandó – szégyenletesen alacsony – GDP-ből való részesedés arányát.

Sürgős lépéseket kell tenni a legrászorultabb, alacsony jövedelemmel rendelkező idősek helyzetének javítása érdekében.

A küldöttek fontosnak tartották azt, hogy az év elejei nyugdíjemelésnél vissza kell térni a kereset arányos indexáláshoz.

Szükségesnek látják a nyugdíjas kamara létrehozását, azaz azt, hogy a kormány és a nyugdíjas szervezetek között intézményes kapcsolat alakuljon ki.

A további javaslatok egy részében a költségvetést érintő lépéseket szorgalmaztak, illetve csokorba szedték a költségvetést nem érintő, de az idősek életviszonyait könnyítő, a társas kapcsolataikat elősegítő intézkedéseket.

Javaslataikat a napokban eljuttatják az érintett pártok képviselői számára.

(MTI OS)