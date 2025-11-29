2p
Nagy változás nézhet ki a nyugdíjasoknak

Amennyiben a válaztásokon figyelembe veszik az Országos Nyugdíjas Parlament pénteki ülésén elfogadott ajánlását, melyet a helyi nyugdíjas közösségre épülő 420 küldött alakított ki.

Az Országos Nyugdíjas Parlament elfogadta „Az országgyűlési választáson induló pártok figyelmébe ajánljuk” címet viselő dokumentumot.

A helyi nyugdíjas közösségek véleményére és javaslataira épülő dokumentumban az Országházban megjelent 420 küldött ajánlást fogalmazott meg a 2026. évi országgyűlési választáson induló pártok részére, melyben összefoglalták az életkörülményeik javítása érdekében szükségesnek tartott legfontosabb lépéseket.

  • Kiemelték, hogy jelentősen emelni kell az idősellátásra fordítandó – szégyenletesen alacsony – GDP-ből való részesedés arányát.
  • Sürgős lépéseket kell tenni a legrászorultabb, alacsony jövedelemmel rendelkező idősek helyzetének javítása érdekében.
  • A küldöttek fontosnak tartották azt, hogy az év elejei nyugdíjemelésnél vissza kell térni a kereset arányos indexáláshoz.
  • Szükségesnek látják a nyugdíjas kamara létrehozását, azaz azt, hogy a kormány és a nyugdíjas szervezetek között intézményes kapcsolat alakuljon ki.

A további javaslatok egy részében a költségvetést érintő lépéseket szorgalmaztak, illetve csokorba szedték a költségvetést nem érintő, de az idősek életviszonyait könnyítő, a társas kapcsolataikat elősegítő intézkedéseket.

Javaslataikat a napokban eljuttatják az érintett pártok képviselői számára

(MTI OS)

