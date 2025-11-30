5p
Közélet árrésstop kamatstop Megélhetés Nyugdíj, öngondoskodás

Nagy változásokat hoz a december: a nyugdíjasoknak és az OTP-ügyfeleknek is figyelniük kell!

Kollár Dóra
Kollár Dóra

Az év utolsó hónapja ismét újdonságokat hoz.

Ahogy olvasóink már megszokhatták, hónapról hónapra összegyűjtjük, hogy milyen változásokat hoz az új hónap – ezúttal decemberre is több olyan tudnivalót találtunk, amit érdemes észben tartani.

Bővült az árrésstop hatálya alá eső termékek köre

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón árulta el, hogy tovább szélesedik az árrésstop, és újabb 14 termék került be a kormányzati protekciós intézkedés ernyője alá. Ezek a következők:

  • marha-fehérpecsenye,
  • marhafelsál,
  • sertésmájas és sertésmájkrém,
  • félkemény sajt,
  • sajtkrém és kenhető sajt,
  • zöldség- és gyümölcsfélék: alma, körte, szilva, szőlő, fejes káposzta, vöröshagyma, zöldpaprika,
  • valamint bébiétel.

A kormány mindezek mellett az intézkedés meghosszabbításáról is döntött, amely így már február 28-ig tart majd.

Korábban érkezik a nyugdíj

2025-ben már nem először fordul elő hasonló: a megszokottnál hamarabb írják jóvá az ellátás összegét a bankszámlákon, az érintettek már december 2-án megkaphatják azt, az idén szokásos, jellemzően a hónap 12. napján megszokott utalásokhoz képest. Szintén említésre méltó, hogy az érkező összeg már tartalmazza az idei 1,6 százalékos nyugdíjemelést is azok számára, akik 2024-ben is nyugdíjasok voltak.

Meghosszabbították a kamatstopot

Orbán Viktor november 12-én először a Harcosok Klubja Facebook-csoportban jelentette be, hogy meghosszabbították a kamatstopot, amely eredetileg decemberben járt volna le, a kormány döntése szerint azonban 2026 júniusáig velünk marad majd. A miniszterelnök így indokolt:

a kamatterhek változatlanul magasak, ezért a kormány 2026 június végéig meghosszabbítja a kamatstopot, hogy a családok számára a hiteltörlesztő részletek kiszámíthatóak és fenntarthatóak maradjanak.

Az OTP ügyfeleinek is figyelnie kell

Ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk, a bank közleménye szerint november 18-tól az OTPdirekt internetbankot a lakossági ügyfelek számára felváltotta az új internetbank. Hozzátették, az OTPdirekt internetbank kivezetése azzal is járt, hogy megszűnt az internetes és telefonos szolgáltatás havidíja.

Az ügyfeleknek december elsejével azonban így is figyelniük kell, ugyanis az OTPdirektet leváltó Digitális Szolgáltatási Szerződés esetében két új digitális szolgáltatási csomagot vezet be a bank. Ezek: az Alap és a Plusz csomag.

Az Alap szolgáltatási csomagot a szűkebb igényekkel rendelkező ügyfeleknek ajánlja a bank, ezt minden esetben havidíjmentesen biztosítja a hitelintézet. A csomag keretében teljeskörűen elérhető: az internet- és mobilbank, az azonnali fizetési tranzakciókról szóló push üzenetek, valamint a kártya- és számlatranzakciókról sms-értesítés is kérhető.

A teljeskörű digitális szolgáltatásokat használó ügyfelek számára a Plusz szolgáltatási csomagot kínálja a bank. Ez a legtöbb számlacsomaghoz kapcsolódóan havidíjmentes, így továbbra is ingyenesen elérhető minden mobil- és internetbanki szolgáltatás, beleértve minden típusú push üzenetküldés lehetőségét. Az azonosításhoz kapcsolódó sms és push üzenetek továbbra is teljesen díjmentesek.

Az OTP figyelmeztetett, az új szolgáltatási csomagok díjai december 1-től lépnek életbe. Hozzátették, az online bankoló ügyfelek többsége már az új mobilbankot és új számlacsomagokat használja, Ők automatikusan a Plusz csomagba kerülnek, így nem tapasztalnak majd érzékelhető változást.

Pályázati időszak a cégeknél

Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) kis- és középvállalkozások fejlesztéséért felelős államtitkára hétfőn számolt be arról, hogy fontos időszak közeledik a forrásokat kérő magyar cégek életében is. Mint mondta,

rendkívül népszerű a Demján Sándor 1+1 kkv beruházás élénkítő támogatási program, amelyben a vállalkozások 1 forint befektetéshez 1 forint vissza nem térítendő támogatást kapnak, és már meghirdették a program második ütemét is.

Az államtitkár hozzátette, az előző ütemben keretemelésre volt szükség, a korábbi 50 milliárdot 130 milliárd forintra emelték, ebből körülbelül 1400 cég indíthatta meg a beruházását. Most a második ütemben a vidéki feldolgozóipari cégeket célozták meg. A második ütem kerete 20 milliárd forint, ami körülbelül 250 vállalkozás támogatására lesz elegendő.

Kiemelte, a forrásokért az előregisztrációk alapján már most többszörös a túljelentkezés, a pályázati folyamatban a dokumentum feltöltéseknél tartanak, a pályázatok december elsején technikailag is benyújthatók lesznek – a pályázó kkv-k számára tehát rendkívül fontos ez a dátum.

Szabados Richárd nemrég a Klasszis Podcast vendége volt:

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Rendkívüli lépésre szánta el magát Karácsony Gergely

Rendkívüli lépésre szánta el magát Karácsony Gergely

Budapest működőképessége a tét.

Ekkora választási csalás még nem volt Magyarországon, és még nincs vége

Ekkora választási csalás még nem volt Magyarországon, és még nincs vége

Harmadjára is időközi választást tartanak ma Tiszaburán.

Karácsony Gergely: „A város lelkét támadják”

Nem állítom, hogy mindig mindent tökéletesen csináltunk, de a nagy képlet az, hogy az Orbán-kormány az ellenzéki vezetésű főváros tönkretételén keresztül támadja az ellenzéket – mondja a budapesti főpolgármester.

Magyar Péter: „A Nyíregyházi Állatpark vezetője lett a helyi képviselőjelöltünk”

A jelöltállítás utáni első rendezvényét tartja a Tisza Párt szombat délután. 

Ezért hosszabbítják meg a nemzeti konzultáció kitöltésének határidejét

Nincs nagy meglepetés, a Tisza Párttal indokolják a határidő prolongálását. 

„A Moszkva-Nyíregyháza járattal érkeztem” – így kezdte fellépését Orbán Viktor (frissítve)

Gulyás Gergely beszéde után következik Orbán Viktor, akit ezútta la nyíregyházi televízió főszerkesztője kérdez a színpadon. 

Orbán Viktorék belecsaptak a lecsóba Nyíregyházán

Megkezdődött a Digitális Polgári Körök újabb „háborúellenes” gyűlése Nyíregyházán. Orbán Viktor egyenesen Moszkvából utazott a nyírség fővárosába. 

Nagy változás nézhet ki a nyugdíjasoknak

Amennyiben a válaztásokon figyelembe veszik az Országos Nyugdíjas Parlament pénteki ülésén elfogadott ajánlását, melyet a helyi nyugdíjas közösségre épülő 420 küldött alakított ki.

Ma jön az Orbán-Magyar mérkőzés második menete

Nyíregyházán folytatódik az Orbán–Magyar összecsapás. Azzal a kitétellel, hogy igazából nem csapnak össze, csak megint egy városban folytatják országjárásukat. 

A kormánynak mindent szabad, a Tiszának semmit?

A kormánynak mindent szabad, a Tiszának semmit?

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy az egyre durvább, más kifejezéssel: mélyebbre süllyedő választási küzdelemben a jelek szerint az a kormánypártok taktikája, hogy állítanak valamit politikai ellenfelükről, amit aztán az hiába cáfol az utolsó betűig, azzal már kész tényként kezelve kampányolnak. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Az idei karácsonyt sem aprózza el a Magyar Telekom

Az idei karácsonyt sem aprózza el a Magyar Telekom


Meglepetésözön a telco szolgáltatótól.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei

Már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei


Teljes lett az NFC-érintésmentes fizetési paletta.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168