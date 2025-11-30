Nagy változásokat hoz a december: a nyugdíjasoknak és az OTP-ügyfeleknek is figyelniük kell!

Ahogy olvasóink már megszokhatták, hónapról hónapra összegyűjtjük, hogy milyen változásokat hoz az új hónap – ezúttal decemberre is több olyan tudnivalót találtunk, amit érdemes észben tartani.

Bővült az árrésstop hatálya alá eső termékek köre

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón árulta el, hogy tovább szélesedik az árrésstop, és újabb 14 termék került be a kormányzati protekciós intézkedés ernyője alá. Ezek a következők:

marha-fehérpecsenye,

marhafelsál,

sertésmájas és sertésmájkrém,

félkemény sajt,

sajtkrém és kenhető sajt,

zöldség- és gyümölcsfélék: alma, körte, szilva, szőlő, fejes káposzta, vöröshagyma, zöldpaprika,

valamint bébiétel.

A kormány mindezek mellett az intézkedés meghosszabbításáról is döntött, amely így már február 28-ig tart majd.

Korábban érkezik a nyugdíj

2025-ben már nem először fordul elő hasonló: a megszokottnál hamarabb írják jóvá az ellátás összegét a bankszámlákon, az érintettek már december 2-án megkaphatják azt, az idén szokásos, jellemzően a hónap 12. napján megszokott utalásokhoz képest. Szintén említésre méltó, hogy az érkező összeg már tartalmazza az idei 1,6 százalékos nyugdíjemelést is azok számára, akik 2024-ben is nyugdíjasok voltak.

Meghosszabbították a kamatstopot

Orbán Viktor november 12-én először a Harcosok Klubja Facebook-csoportban jelentette be, hogy meghosszabbították a kamatstopot, amely eredetileg decemberben járt volna le, a kormány döntése szerint azonban 2026 júniusáig velünk marad majd. A miniszterelnök így indokolt:

a kamatterhek változatlanul magasak, ezért a kormány 2026 június végéig meghosszabbítja a kamatstopot, hogy a családok számára a hiteltörlesztő részletek kiszámíthatóak és fenntarthatóak maradjanak.

Az OTP ügyfeleinek is figyelnie kell

Ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk, a bank közleménye szerint november 18-tól az OTPdirekt internetbankot a lakossági ügyfelek számára felváltotta az új internetbank. Hozzátették, az OTPdirekt internetbank kivezetése azzal is járt, hogy megszűnt az internetes és telefonos szolgáltatás havidíja.

Az ügyfeleknek december elsejével azonban így is figyelniük kell, ugyanis az OTPdirektet leváltó Digitális Szolgáltatási Szerződés esetében két új digitális szolgáltatási csomagot vezet be a bank. Ezek: az Alap és a Plusz csomag.

Az Alap szolgáltatási csomagot a szűkebb igényekkel rendelkező ügyfeleknek ajánlja a bank, ezt minden esetben havidíjmentesen biztosítja a hitelintézet. A csomag keretében teljeskörűen elérhető: az internet- és mobilbank, az azonnali fizetési tranzakciókról szóló push üzenetek, valamint a kártya- és számlatranzakciókról sms-értesítés is kérhető.

A teljeskörű digitális szolgáltatásokat használó ügyfelek számára a Plusz szolgáltatási csomagot kínálja a bank. Ez a legtöbb számlacsomaghoz kapcsolódóan havidíjmentes, így továbbra is ingyenesen elérhető minden mobil- és internetbanki szolgáltatás, beleértve minden típusú push üzenetküldés lehetőségét. Az azonosításhoz kapcsolódó sms és push üzenetek továbbra is teljesen díjmentesek.

Az OTP figyelmeztetett, az új szolgáltatási csomagok díjai december 1-től lépnek életbe. Hozzátették, az online bankoló ügyfelek többsége már az új mobilbankot és új számlacsomagokat használja, Ők automatikusan a Plusz csomagba kerülnek, így nem tapasztalnak majd érzékelhető változást.

Pályázati időszak a cégeknél

Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) kis- és középvállalkozások fejlesztéséért felelős államtitkára hétfőn számolt be arról, hogy fontos időszak közeledik a forrásokat kérő magyar cégek életében is. Mint mondta,

rendkívül népszerű a Demján Sándor 1+1 kkv beruházás élénkítő támogatási program, amelyben a vállalkozások 1 forint befektetéshez 1 forint vissza nem térítendő támogatást kapnak, és már meghirdették a program második ütemét is.

Az államtitkár hozzátette, az előző ütemben keretemelésre volt szükség, a korábbi 50 milliárdot 130 milliárd forintra emelték, ebből körülbelül 1400 cég indíthatta meg a beruházását. Most a második ütemben a vidéki feldolgozóipari cégeket célozták meg. A második ütem kerete 20 milliárd forint, ami körülbelül 250 vállalkozás támogatására lesz elegendő.

Kiemelte, a forrásokért az előregisztrációk alapján már most többszörös a túljelentkezés, a pályázati folyamatban a dokumentum feltöltéseknél tartanak, a pályázatok december elsején technikailag is benyújthatók lesznek – a pályázó kkv-k számára tehát rendkívül fontos ez a dátum.

