Nagyon bejött a tömegközlekedés Rogán Antalnak, ma reggel Kelenföldön vonatra szállt

Rogán Antalt szombat reggel a kelenföldi vasútállomáson vették észre, amint a telefonjába mélyedve várt a Bécs felé tartó railjetre - írja a 24.hu, a Népszavára hivatkova. A lap Rogán Antalt kiszúró olvasója is azzal a vonattal utazott, mint a miniszter, de Győrben leszállt, ott pedig nem látta a politikust, így nem tudni, hogy Rogán Antal meddig utazott.

Rogánt a kormányváltás óta kétszer is látták a kisföldalattival közlekedni. Az exminiszter Miniszterelnöki Kabinetirodájában korábban viszont évekig luxus fogadta a vendégeket, ahol képeket sem volt szabad készíteni. Az újonnan létrehozott Szociális és Családügyi Minisztériumnak átadott épületben Magyar Péter miniszterelnök tartott „tárlatvezetést” az érdeklődőknek, hogy bemutassa a körülményeket.