1p
Közélet MÁV-Start Zrt. Rogán Antal

Nagyon bejött a tömegközlekedés Rogán Antalnak, ma reggel Kelenföldön vonatra szállt

mfor.hu

Az elmúlt hetekben többször látták a kisföldalattin is. 

Rogán Antalt szombat reggel a kelenföldi vasútállomáson vették észre, amint a telefonjába mélyedve várt a Bécs felé tartó railjetre - írja a 24.hu, a Népszavára hivatkova. A lap Rogán Antalt kiszúró olvasója is azzal a vonattal utazott, mint a miniszter, de Győrben leszállt, ott pedig nem látta a politikust, így nem tudni, hogy Rogán Antal meddig utazott.

Rogánt a kormányváltás óta kétszer is látták a kisföldalattival közlekedni. Az exminiszter Miniszterelnöki Kabinetirodájában korábban viszont évekig luxus fogadta a vendégeket, ahol képeket sem volt szabad készíteni. Az újonnan létrehozott Szociális és Családügyi Minisztériumnak átadott épületben Magyar Péter miniszterelnök tartott „tárlatvezetést” az érdeklődőknek, hogy bemutassa a körülményeket.

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Esélye sem volt az RTL-nek és a TV2-nek a brazil katasztrófa ellen

Így alakultak a 27. hét nézettségi számai.

DK-elnök: Elrontottuk. Pontosan nem tudom, mit

DK-elnök: Elrontottuk. Pontosan nem tudom, mit

A gyenge választási eredmény okait keresi a Demokratikus Koalíció. 

Jó példa, ész és gerinc – ezt várja Ruszin-Szendi Romulusz a frissen avatott altisztektől

Jó példa, ész és gerinc – ezt várja Ruszin-Szendi Romulusz a frissen avatott altisztektől

Ötszáz katona tett altiszti esküt. 

Magyar Péter öt napot adott Sulyok Tamásnak

Magyar Péter öt napot adott Sulyok Tamásnak

Hétfőn az Országgyűlés elfogadja az alaptörvény 17. módosítását.

Felirat formájában hajnalban elkezdte a hírszolgáltatást ismét az M1

Hajnalban ismét elkezdte a hírszolgáltatást az M1

Reggel 5 órától olvashatóak hírek.

Foci VB: A spanyolok kiütötték a belgákat a negyeddöntőeben

Foci-vb: A spanyolok elbúcsúztatták a belgákat a negyeddöntőben

 Spanyolország-Belgium: 2-1. 

Gajdos László: „Azonnal cselekednünk kell”

Gajdos László Magyarország élő környezetért felelős minisztere közösségi oldalán posztolt arról, hogy milyen radikális lépésekkel igyekeznek a készülő törvényben megvédeni Magyarországot a klímaváltozástól. 

Orbán Viktorék gyorsan felejtenek – nagyon gyorsan

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy a tizenhat év után ellenzékbe kényszerült Fidesz (és KDNP) képviselői olyan jelzőkkel kritizálják a Magyar-kormány alaptörvény-módosítási javaslatait és az M1, valamint a Kossuth rádió átmeneti elnémítását, amelyek a NER-t jellemezték. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Itt a Medián új felmérése, ezúttal Magyar Péterről

Az összes megkérdezett több mint felének imponálnak Magyar felszólalásai.

Megvan a Duna ideiglenes igazgatója is

A közmédia vezetése átmenetileg Szeleczky Ádámot nevezte ki a közmédiánál a Duna csatornaigazgatójának.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG