Nagyon bepöccent Magyar Péter, mert a NER már a Blikket is benyelte

„A NER bűnözői ma az utolsó nagy példányszámú, független, nyomtatott és online újságok közül újabbakat, a Blikket és a Kiskegyedet kebelezték be”, írta a Tisza Párt elnöke Facebook oldalán.

Szerinte „Orbánék annyira rettegnek a választási vereségtől, hogy már a látszatra sem adnak. Közpénz százmilliárdokat költenek propagandára és a független sajtó bedarálására. Így változtatták aljas, hazug propagandafegyverré a közmédiát, a TV2-t, az Indexet, a megyei lapokat és még több tucat nagymúltú médiumot. És ezt teszik most a Blikkel és a Kiskegyeddel is”, vélekedett.

A legnagyobb ellenzéki párt vezetője hozzátette: „Szolidárisak vagyunk a független sajtó munkatársaival, egyben kérjük, hogy a még kitartó szerkesztőségek nyújtsanak segítő kezet a most bekebelezett lapok újságíróinak.”