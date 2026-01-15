Nagyon bepöccent Magyar Péter

Ismét reagált Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke arra, hogy a Fővárosi Törvényszék az első fokon meghozott ítéletében helyreigazítástra kötelezte az Indexet, mivel a lap az ellenzéki pártnak olyan megszorító csomagot tulajdonított, amelyről kiderült, hogy nem létezik.

Kapcsolódó cikk Magyar Péter diadalmaskodott a bíróságon, jön a helyreigazítás? Megszületett az új ítélet.

A helyreigazításban az szerepel, hogy az Index valótlanul állította, hogy a birtokukba jutott dokumentumot a Tisza gazdasági kabinetje a párt vezetői számára készítette, ezzel azt a hamis látszatot keltve, hogy a Tisza Párt „brutális” szja-emelésre készül. Ezenfelül a helyreigazításban annak is szerepelnie kell, hogy a dokumentumból nem lehet következtetéseket levonni a Tisza szja-terveire. Az ítélet nem jogerős.

Magyar szerint ez azt jelenti:

„Orbán Viktornak és a Fidesz vezérkarának bírósági ítélete van arról, hogy csalók, hogy hamisítók. Rövidesen másról is lesz bírósági ítéletük.”