Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Nagyon furcsa bejegyzést közölt Orbán Viktor

Egyre zavarosabb Szijjártó Péter telefonjának ügye.

"Egy kormánytag lehallgatása súlyos támadás Magyarország ellen.
Utasítottam az igazságügyi minisztert, hogy a Szijjártó Péter lehallgatásával kapcsolatos információkat haladéktalanul vizsgálja ki"

- írta ki hétfő reggel Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalára.

A Mandiner hétfő reggel arról írt, hogy hangfelvételt kaptak arról, hogy Panyi Szabolcs, a VSquare oknyomozó újságírója egy európai titkosszolgálatnak megadta Szijjártó Péter telefonszámát, hogy elősegítse a miniszter lehallgatását. Panyi a napokban többször is írt az állítólagos orosz befolyásolási kísérlekekről a magyar választásokba.

A lépés egyben válasz lehet arra, hogy a Washington Post szombaton arról írt, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az uniós csúcsok szüneteiben telefonon tájékoztatta az elhangzottakról Szergej Lavrov orosz külügyminisztert.

Érdekes mindenesetre, hogy a kormányfő e bejegyzésében sem tagadja, hogy minisztere ezt tette volna.

Szijjártó Péter a hétvégén reagált a Washington Post cikkére, ám csak annak azt a részét tagadta, hogy az orosz titkosszolgálatok Orbán Viktor elleni önmerénylet szervezését javasolták a magyar kormánypártok kampánycsapatának.

Egyelőre tehát sem Orbán Viktor, sem Szijjártó Péter nem cáfolta, hogy a miniszter rendszeresen tájékoztatta orosz kollégáját az uniós tanácskozásokon – sokszor éppen Oroszország elleni tervezett intézkedésekről – elhangzottakról.

Hétfő reggel posztol Panyi Szabolcs is az üggyel kapcsolatban. Ő azt írta, hogy már 2020-ban rögzítettek egy beszélgetést Szijjártó Péter és Szergej Lavrov között, amelyben a magyar miniszter Peter Pellegrini szlovák miniszterelnök választási sikere érdekében kért közbenjárást Lavrovtól.

Panyi azt is leírta, hogy a Mandiner által idézett beszélgetés során arról próbált információkat szerezni, hogy nincs-e az általa ismertnél több száma Szijjártó Péternek, amelyen a Lavrovval folytatott kommunikációt intézi.

 

„Az EU ebben a felállásban egy elnyomó, zsarnoki rendszer” – Olvasóink reagáltak a héten Brüsszelben történtekre

Orbán Viktor miniszterelnök a magyar energiaellátás védelmére és a nemzeti szuverenitás fenntartására hivatkozva, korábbi döntésétől eltérve Brüsszelben vétózott. Ursula von der Leyen kitart a terv mellett, olvasóink pedig elmondják, kinek van igaza – szerintük.

Orbán Viktor bejelentette: erről döntött a kormány az éjszaka

Megvan, ki lehet a CPAC Hungary legnevesebb külföldi vendége

86 éves korában elhunyt Chuck Norris (frissítve)

A legendás amerikai színész és harcművész csütörtökön halt meg egy kórházban Hawaii szigetén.

A válogatott korábbi vezére lett az MLSZ új alelnöke

Új számok: Magyar Pétert háromszor többen hallgatták, mint Orbán Viktort

A Békemeneten 58 ezren hallgatták Orbánt, a Nemzeti Meneten 162 ezren Magyart a kutatók szerint.

