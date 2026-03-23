Nagyon furcsa bejegyzést közölt Orbán Viktor

"Egy kormánytag lehallgatása súlyos támadás Magyarország ellen.

Utasítottam az igazságügyi minisztert, hogy a Szijjártó Péter lehallgatásával kapcsolatos információkat haladéktalanul vizsgálja ki"

- írta ki hétfő reggel Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalára.

A Mandiner hétfő reggel arról írt, hogy hangfelvételt kaptak arról, hogy Panyi Szabolcs, a VSquare oknyomozó újságírója egy európai titkosszolgálatnak megadta Szijjártó Péter telefonszámát, hogy elősegítse a miniszter lehallgatását. Panyi a napokban többször is írt az állítólagos orosz befolyásolási kísérlekekről a magyar választásokba.

A lépés egyben válasz lehet arra, hogy a Washington Post szombaton arról írt, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az uniós csúcsok szüneteiben telefonon tájékoztatta az elhangzottakról Szergej Lavrov orosz külügyminisztert.

Érdekes mindenesetre, hogy a kormányfő e bejegyzésében sem tagadja, hogy minisztere ezt tette volna.

Szijjártó Péter a hétvégén reagált a Washington Post cikkére, ám csak annak azt a részét tagadta, hogy az orosz titkosszolgálatok Orbán Viktor elleni önmerénylet szervezését javasolták a magyar kormánypártok kampánycsapatának.

Kapcsolódó cikk Washington Post: az oroszok azt javasolták, hogy Orbán Viktor ellen rendezzenek meg merényletet (frissítve) Egy kiszivárgott hírszerzési jelentés szerint.

Egyelőre tehát sem Orbán Viktor, sem Szijjártó Péter nem cáfolta, hogy a miniszter rendszeresen tájékoztatta orosz kollégáját az uniós tanácskozásokon – sokszor éppen Oroszország elleni tervezett intézkedésekről – elhangzottakról.

Hétfő reggel posztol Panyi Szabolcs is az üggyel kapcsolatban. Ő azt írta, hogy már 2020-ban rögzítettek egy beszélgetést Szijjártó Péter és Szergej Lavrov között, amelyben a magyar miniszter Peter Pellegrini szlovák miniszterelnök választási sikere érdekében kért közbenjárást Lavrovtól.

Panyi azt is leírta, hogy a Mandiner által idézett beszélgetés során arról próbált információkat szerezni, hogy nincs-e az általa ismertnél több száma Szijjártó Péternek, amelyen a Lavrovval folytatott kommunikációt intézi.